Lörrach. Auf der Kreuzung Schwarzwald-/Gretherstraße ereignete sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr ein Unfall. Eine 44-jährige Frau wollte mit ihrem Toyota von der Milkastraße kommend in die Gretherstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen 61-jährigen Mann, der ihr mit seinem dreirädrigen Piaggio auf der Schwarzwaldstraße entgegenkam: Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Am Toyota der Frau entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, so die Polizei.