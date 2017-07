Lörrach Unfall auf Kreuzung

Lörrach. Ein Unfall ereignete sich am Dienstag an der Kreuzung Schiller-/Kreuzstraße. Gegen 8.15 Uhr befuhr eine 23-jährige Frau mit ihrem Mercedes die Schillerstraße in Richtung Kreuzstraße. Dabei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt eines auf der Kreuzstraße in Richtung Wallbrunnstraße fahrenden Suzuki Swift: Es kam zum Zusammenstoß.

Die Mercedes-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon, die Suzuki-Fahrerin erlitt einen Schock. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die 33-Jährige. Durch die zufällig hinzukommende Freiwillige Feuerwehr wurde die Unfallstelle abgesichert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.