Lörrach Unfall mit Gabelstapler: Frau verletzt

12:53 Endspurt in WM-Quali mit Boateng und Sané - Özil und Khedira fehlen

München - Bundestrainer Joachim Löw will den letzten Schritt zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland mit fünf Rückkehrern um Jérôme Boateng vollziehen. Neben dem Weltmeister vom FC Bayern München nominierte der Bundestrainer auch Sandro Wagner, Shkodran Mustafi, Marvin Plattenhardt und Leroy Sané für die beiden anstehenden Partien der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordirland und Aserbaidschan. Neben Kapitän Manuel Neuer, Jonas Hector und Mario Gomez fallen auch die Weltmeister Mesut Özil und Sami Khedira wegen Verletzungen aus. Der Kader umfasst 23 Akteure.

12:52 Israel riegelt Palästinensergebiete ab

Tel Aviv - Israel hat die Palästinensergebiete wegen des jüdischen Feiertages Jom Kippur abgeriegelt. Bis Samstagnacht dürften Palästinenser nur in Ausnahmefällen, etwa aus medizinischen Gründen, das Westjordanland und den Gazastreifen verlassen, teilte eine Sprecherin der israelischen Armee mit. Der wichtigste jüdische Festtag Jom Kippur, der morgen gefeiert wird, soll der Reue und Umkehr dienen. Gläubige fasten bereits ab Freitagabend. Die Sicherheitsvorkehrungen in Jerusalem wurden erhöht.

12:51 Gericht befasst sich mit Massenrausch unter Heilpraktikern

Stade - Mehr als zwei Jahre nach dem Massenrausch bei einem Heilpraktiker-Treffen in der Nähe von Hamburg muss sich einer der beiden Organisatoren vor Gericht verantworten. Der Prozess vor dem Landgericht Stade in Niedersachsen soll am 2. November beginnen, teilte eine Sprecherin mit. Dem Angeklagten wird Drogenbesitz und Überlassen von Betäubungsmitteln zum unmittelbaren Verbrauch vorgeworfen. Die 27 Teilnehmer des Seminars in Handeloh waren am 4. September 2015 mit Wahnvorstellungen, Krämpfen und Herzrasen in verschiedene Kliniken gebracht worden.