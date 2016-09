Nachrichten-Ticker

20:09 Facebook stellt Foto aus Vietnam-Krieg nach Kritik wieder online

Menlo Park - Facebook stellt nach massiver Kritik den Zeitungsbericht mit einem berühmten Foto aus dem Vietnam-Krieg wieder online. Obwohl auf dem Bild ein unbekleidetes Kind zu sehen sei, erkenne das Online-Netzwerk die historische Bedeutung des Fotos an, hieß es in einer Facebook-Stellungnahme beim Technologieblog "Recode". Das Bild zeigt ein kleines vietnamesisches Mädchen, das nach einer Napalm-Attacke nackt über eine Straße läuft. Facebook löschte einen Bericht mit dem Foto und verwies zur Begründung auf das Verbot von Kinderpornografie.

20:06 CSU-Vorstand beschließt Zuwanderungspapier - mit Änderungen

Schwarzenfeld - Unberührt von der teils heftigen Kritik der Opposition hat die CSU ihren umstrittenen Forderungskatalog für die Zuwanderungspolitik beschlossen. Der CSU-Vorstand stimmte dem Papier auf seiner Klausur im oberpfälzischen Schwarzenfeld einstimmig zu, wie aus Teilnehmerkreisen verlautete. Es wurden allerdings noch einige Änderungen vorgenommen. Vor allem wurde - nach Kritik auch aus der CDU - die Vorrang-Regelung für Zuwanderer "aus unserem christlich-abendländischen Kulturkreis" nachgebessert.

19:15 Staatsanwalt: Festgenommene Frauen vom IS in Syrien gesteuert

Paris - Die in Frankreich festgenommenen, radikalisierten Frauen sind von der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien gesteuert worden. Das sagte der Pariser Anti-Terror-Staatsanwalt François Molins. Sie wollten ein Terrorattentat in der Hauptstadt verüben. Molins bezog sich auf die Entdeckung eines abgestellten Autos in der Pariser Innenstadt mit mehreren Gasflaschen und drei Behältern Treibstoff. Eine der Frauen war nach früheren Berichten die Tochter des Autobesitzers.

19:12 Lehrer verliert Abiklausuren in S-Bahn - Schüler müssen nachschreiben

Hamburg - Ein Lehrer in Hamburg hat Abiturklausuren in einer S-Bahn liegenlassen - nun sollen die Schüler noch einmal antreten. Die Klausuren müssten wiederholt werden, sagte ein Sprecher der Schulbehörde. Das "Hamburger Abendblatt" hatte zuvor darüber berichtet. Demnach kam dem Lehrer auf seinem Rückweg nach der Prüfung eine Tasche mit zehn Bioklausuren von externen Abiturienten in der Bahn abhanden. Externe Abiturienten sind etwa Schüler, die auf staatlich genehmigten Privatschulen ohne Prüfungserlaubnis unterrichtet wurden oder mit ihren Eltern im Ausland leben.

19:08 UN-Chef Ban kritisiert Atomtest Nordkoreas scharf

New York - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat den erneuten Atomtest Nordkoreas scharf kritisiert. "Das ist schon wieder eine dreiste Verletzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats", sagte Ban im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. "Diese inakzeptable Handlung gefährde Frieden und Sicherheit in der Region. Ban rief die nordkoreanische Regierung zu einem Kurswechsel und den UN-Sicherheitsrat zum Handeln auf.