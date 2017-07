Lörrach Unfallflucht: Neunjährige mit Tretroller gestürzt

Lörrach. Nach einer Unfallflucht am Dienstagmorgen in der Wallbrunnstraße sucht die Polizei den Fahrer eines kleineren, hellblauen Autos und Unfallzeugen.



Gegen 7.50 Uhr wollte der Fahrer des gesuchten Autos laut Polizeibericht vom Parkplatz des Restaurants „Tenmanya“ in die Wallbrunnstraße einfahren. Hierbei übersah er vier Kinder, die in diesem Moment mit ihren Tretrollern auf dem Gehweg hintereinander talwärts in Richtung Innenstadt fuhren.



Das erste Kind konnte noch abbremsen und blieb vor dem herausfahrenden Auto stehen. Das nachfolgende zweite Kind, ein neunjähriges Mädchen, konnte nicht mehr abbremsen und fuhr auf den stehenden Roller auf. In der Folge stürzte das Mädchen auf den Gehweg und erlitt Prellungen und Schürfwunden.



Autofahrer kümmert sich nicht um gestürztes, weinendes Mädchen



Die beiden nachfolgenden Kinder konnten mit ihren Rollern anhalten. Sie und der vorausfahrende zehnjährige Junge blieben unverletzt.



Der Autofahrer erkannte wohl die Situation, denn er fuhr ein Stück auf den Parkplatz zurück, um die Kinder passieren zu lassen. Allerdings stieg er nicht aus und kümmerte sich auch nicht um das gestürzte, weinende Mädchen.



Nachdem sich die Neunjährige wieder aufgerappelt hatte, fuhren alle vier Kinder weiter. Der Autofahrer entfernte sich in Richtung Salzert. Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 60 Jahre alt, graue Haare, Brillenträger. Die Polizei sucht nach ihm sowie nach Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Lörrach entgegen unter Tel. 07621/176 500.

0