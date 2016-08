Die Fraktion der Freien Wähler Brombach und Ortsvorsteherin Silke Herzog kritisieren die erneuten Verzögerungen beim Bau der Brombacher Sporthalle (wir berichteten bereits). In einer Mitteilung heißt es: „Wir erleben in vielen Bürgergesprächen stark verärgerte und um Hilfe ringende Bürger.“ Lörrach-Brombach. Das Bebauungsplanverfahren Schöpflin-Areal befinde sich nach Gemeinderatsbeschluss jetzt in der Offenlage. Bei der Grundstücksüberlassung sei die gemeinsame städtebauliche Entwicklung des Areals vereinbart worden. Dazu sei ein notarieller Vertrag Anfang 2016 zwischen der Stadt Lörrach und der Familie Schöpflin geschlossen worden, in dem der Baubeginn innerhalb der nächsten drei Jahre festgelegt wurde. „Wenn nun innerhalb dieser Frist nicht gebaut werden sollte, welche juristischen Konsequenzen resultieren daraus für die Stadtkasse"“, fragen sich die Freien Wähler. Neben einer Verteuerung der Baukosten aufgrund der weiteren Verschiebung, kritisieren sie: „Der Stopp zum jetzigen Zeitpunkt bedeutet aus unserer Sicht einen Wortbruch und einen unseriösen Umgang mit den Brombacher Bürgern und den Vertragspartnern der Familie Schöpflin – dies ist kein korrektes Verhalten.“ Indes: „Das Vertrauensverhältnis ist aus unserer Sicht bereits beschädigt. Die Stadt wird unglaubwürdig und es wird einen neuerlichen Vertrauensbruch zwischen Stadt und Ortsteilen geben, der für den Zusammenhalt der großen Gesamtstadt auf keinen Fall förderlich ist.“ Freie Wähler: Vertrauensverhältnis bereits beschädigt Der Gemeinderat und die städtische Verwaltung seien zur Einhaltung des gemeinsam aufgestellten Haushaltsplanes aufgefordert. In diesem sei der Baubeginn für Mitte 2017 festgelegt. In der Vergangenheit seien große Projekte wie die Tumringer Turnhalle, Ankauf und Sanierung des Gebäudes für Tempus fugit, Velöhalle, der Leitbildprozess und die Sanierung des Hebelparkes genehmigt worden. Manches davon „mit unnötiger Verteuerung sowie einiges als zusätzliche Projektausgabe“, schreiben die Freien Wähler. Ausgabenvorhaben zusätzlicher Art müssten auf ihre Finanzierbarkeit überprüft und unter Umständen rechtzeitig abgestoppt werden, nachträgliche enorme Verteuerungen müssten Konsequenzen haben. In Gemeinderatssitzungen dürfe nicht jede überplanmäßige Ausgabe machtlos akzeptiert werden. In der letzten Legislaturperiode votierten die Mitglieder mehrheitlich für den Bau der Sporthalle – er wurde als oberste Priorität festgelegt. Der Hellbergschule, als zukünftiger Realschulstandort mit erhöhten Schülerzahlen und Pflichtsportstunden fehle der dringend benötigte Hallenraum. Schon jetzt müssten Teile des Unterrichtes auf dem Schulhof abgehalten werden. Weder der Hallenförderverein noch weitere Vereine aus Lörrach und Brombach, der TV Brombach und der Badminton Club Brombach als auch andere Anbieter kultureller und sportlicher Angebote sowie die Öffentlichkeit könnten die Unterbrechung der Planungen zum Hallenbau nachvollziehen. Die Freien Wähler bitten darum, „dass die langjährigen Versprechen und wiederholten Zusagen der Verwaltung und des Gemeinderats zum Bau der Halle jetzt eingehalten werden.“ Die augenblicklichen Darlehensmöglichkeiten bei niedriger Verzinsung, Grundstücksverkäufe sowie Fördermittel von Bund und Land oder aus Lottoförderzuschüssen seien Optionen zur Finanzierung des Hallenbaues. Die Öffentlichkeit sei interessiert, in welcher Weise sich die Stadtverwaltung bereits darum gekümmert habe.