Lörrach Unsittliche Berührung selbst geahndet

Lörrach (dr). Eigentlich war es am 20. November 2016 ein netter Abend in einem Lokal in der Lörracher Innenstadt östlich der Bahnlinie. Es wurde gefeiert, getrunken und getanzt. Kurz nach 1 Uhr in der Früh kam es dann jedoch durch einen 25 Jahre alten Gast zur sexuellen Belästigung einer Frau und wenig später zu einer heftigen Schlägerei. Deshalb wurde der 25-jährige Lörracher am Mittwoch von Amtsrichterin Jenne zu einer Geldstrafe von 2600 Euro verurteilt.

„Der Angeklagte hat mir mit beiden Händen unter meinen Armen hindurch an die Brüste gefasst“, berichtete die 22 Jahre alte Frau. Dabei habe sie dem Beschuldigten zuvor bereits eindeutig zu verstehen gegeben, dass er sie in Ruhe lassen solle. Nach dem Vorfall hatte die Geschädigte die Tanzfläche verlassen und war in den benachbarten Raucherraum gegangen. Doch der Angeklagte sei ihr gefolgt. Dieser habe für die Geschädigte erkennbar undeutlich und verwaschen gesprochen. Es sei wohl sehr viel Alkohol im Spiel gewesen.

Im Nebenraum war es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem weiteren 30 Jahre alten Gast gekommen. Der Angeklagte habe einfach dessen Bier ausgetrunken. Ein Wort gab das andere, bis der Angeklagte mit der Faust zuschlug.

Der 30-Jährige habe daraufhin das Lokal verlassen. Vor der Tür habe der Angeklagte bereits gewartet. Mehrere Faustschläge des Angeklagten sollen den Gast niedergestreckt haben. Eine Schädelprellung und eine Platzwunde über der Augenbraue seien die Folge gewesen.

Der Angeklagte räumte die Taten dem Grunde nach ein. Er habe aber keine große Erinnerung mehr daran. „Ich kann nicht ausschließen, dass es zu einer Annäherung an die Frau gekommen ist“, sagte er zur Sache aus. Das Gleiche sagte er über die Schlägerei.

Erst auf Nachfrage des Staatsanwalts räumte der Angeklagte ein, dass er mit 14 Jahren Süddeutscher Meister im Boxen gewesen sei. Bei Menschen, die einmal professionell geboxt haben, gelten juristisch die Fäuste als „gefährliche Waffen“. Es wäre somit eine „gefährliche Körperverletzung“ gewesen, die der Angeklagte begangen hatte. Der Strafrahmen liegt hierbei deutlich höher und verlangt eine Freiheitsstrafe.

Der Beschuldigte hatte sich inzwischen privat mit dem 30-jährigen Geschädigten ausgesprochen, geeinigt und diesen mit 600 Euro entschädigt. Auch bei der Frau entschuldigte er sich im Gerichtssaal. Sie nahm widerwillig die Entschuldigung an.

Der Staatsanwalt ging von einer gefährlichen Körperverletzung aus und beantragte eine Freiheitsstrafe von neun Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könnten, sowie eine Geldauflage von 2000 Euro. Strafschärfend sei die Tatsache, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt unter einer offenen Bewährung wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz stand.

Der Verteidiger plädierte auf eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen je 16 Euro.

„Durch den Täter-Opfer-Ausgleich mit dem Geschädigten sind sie gerade noch um eine Freiheitsstrafe herumgekommen“, sagte Amtsrichter Jenne in der Urteilsbegründung. Sie wertete die gezahlte Entschädigung an den Geschädigten als tätige Reue und verhängte nur eine Geldstrafe von 130 Tagessätzen á 20 Euro. Die Faustschläge wertete sie dabei als einfache Körperverletzung.