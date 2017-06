Lörrach Unübersehbares Wahrzeichen

Launig, kurzweilig und mit hunderten fröhlicher Gäste wurde gestern Abend das neue Wahrzeichen Lörrachs, das „Steigenberger Hotel Stadt Lörrach“, eingeweiht.

Von Guido Neidinger

Lörrach. Die Gastgeber gaben den Takt vor: Tobias Fischer und seine Frau Irina begrüßten die nicht enden wollende Gästeschar charmant und stets freundlich. So war die Basis gelegt für eine harmonische und überaus kurzweilige Einweihungsfeier. Dass diese bei Sonnenschein in der grünen Oase des Hotels über die Bühne gehen konnte, da hatte der leider noch in der Bauphase verstorbene Investor Dr. Helmut Karl Eberle „sicher seine Hand im Spiel“, vermutete Architekt Peter Külby.

„Ohne ihn wäre dieses neue und unübersehbare Wahrzeichen Lörrachs nicht möglich gewesen“, dankte Oberbürgermeister Jörg Lutz dem Investor posthum. In einer Suite im der 20. Etage wollte dieser seinen Lebensabend verbringen. Gestern konnten sich die Gäste dort bei einer Stippvisite an dem herrlichen Blick ins Dreiländereck berauschen.

Als Sachwalter der Eberle-Stiftung zeigte Thomas Schwind sich davon überzeugt, mit der RIMC-Gruppe aus Hamburg „mindestens für die nächsten 25 Jahre“ einen kompetenten Partner für den Betrieb des Hotels gefunden zu haben. Mit den Pachterlösen wird die Eberle-Stiftung laut Schwind die Forschung fördern. Unter anderem werden Preise an die Duale Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach sowie an die Universitäten Tübingen und Konstanz vergeben.

Schwind dankte dem Lörracher Architekten Peter Külby und seinem Team, die viel Herzblut in das Projekt gesteckt hätten. „Es ist gut, dass das Haus von einem heimischen Architekten gebaut wurde“, betonte er zufrieden.

Die RIMC-Geschäftsführer Gert Prantner und Marek N. Riegger versprachen, die Stadt Lörrach mit ihrem Hotel „zu internationalisieren, aufzuwerten und auf allen Messen dieser Welt zu vermarkten“. Von Anfang an, so Prantner, habe man gespürt, dass die Lörracher das neue Hotel akzeptieren. Für das entgegengebrachte Vertrauen bedankte er sich. Auch die optimale Lage zur Schweiz habe ihn zudem ermutigt, dieses Hotel in Lörrach zu betreiben.

Sein Kollege Marek N. Riegger verwies darauf, dass die Hardware, also das Gebäude, jetzt funktionstüchtig stehe. Für dessen Erfolg komme es nun auf die Software an, also auf die Menschen, die darin wirken. Er zeigte sich überzeugt, dass dies mit dem engagierten Team unter der Leitung von Direktor Tobias Fischer und seiner Frau Irina gelingen wird.

„Mit ihrer tollen Silhouette ist die neue Hotelanlage eine Bereicherung für die Stadt“, freute sich der Oberbürgermeister und sah Lörrach durch den Namen Steigenberger „nah dran“ an Metropolen dieser Welt. „Das Hotel wird eine Glücksgeschichte werden“, zeigte sich Lutz überzeugt.

Auch für Architekt Peter Külby ist das Hotel eine Bereicherung für Lörrach. Dass ein solch komplexes Bauwerk im Kosten- und im Zeitrahmen geblieben ist, sei seinem tollen Team zu verdanken.

Direktor Tobias Fischer war sichtlich „stolz, dass wir Gastgeber in diesem tollen Haus sein dürfen.“ Er dankte der RIMC-Gruppe für das Vertrauen und versprach: „Wir werden das Haus im Sinne von Herrn Eberle führen.“ Die Gäste rief er auf: „Werden Sie zu unseren Botschaftern.“

