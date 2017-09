Lörrach Veränderung beginnt vor Ort

Lörrach. Ob eine Initiative für den Bau von Nistkästen durch Jugendliche oder für mehr Demokratie in Schulen: Die Schöpflin Stiftung kann Ergebnisse der ersten WANDELbudget-Förderungen verzeichnen.

Mit dem WANDELbudget hat die Schöpflin Stiftung in Kooperation mit fairNETZt ein Instrument geschaffen, bürgerschaftliches Engagement in der Region für mehr Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt finanziell zu unterstützen. fairNETZt ist eine Lörracher Kommunikations- und Aktionsplattform, die bürgerliches Engagement fördert, lokale Querschnittsthemen aufgreift sowie zu gemeinsamen Aktionen einlädt und zum Wandel ermutigt.

Zu den ersten mit dem WANDELbudget geförderten Projekten gehört eine Initiative des NABU. Gemeinsam mit Jugendlichen bauen sie Nistkästen und fördern so Umweltbewusstsein. In der Mathilde-Planck-Schule gibt es mit Hilfe des WANDELbudgets ein Projekt zur Teilhabe im Rahmen demokratischer Arbeit an ihrer Schule. Und der Verein FuFu Culture konnte ein Benefiz-Fußball-Turnier mit Einheimischen und Geflüchteten zu Gunsten konkreter Hilfe in Afrika ausrichten.

Mit dem WANDELbudget stellt die Schöpflin Stiftung jährlich einen Finanztopf bereit, der Initiativen, Organisationen und Bürgern in und um Lörrach bei der Verwirklichung zukünftiger Projekte unterstützen und die Kooperation der Akteure voranbringen soll. Damit will die Schöpflin Stiftung wertschätzen und unterstützen, wenn sich Bürger für den Wandel hin zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit, sozialem Zusammenhalt, regionaler Wirtschaft, innovativen Bildungsangeboten und mehr Gerechtigkeit engagieren, betont sie in einer Mitteilung.

„Ich habe es als sehr angenehm und hilfreich empfunden, durch die unkomplizierte Unterstützung des Wandelbudgets auf die Notwendigkeiten des Naturschutzes hinweisen zu können“, freut sich Rolf Dietrich vom NABU der Kreisgruppe Lörrach. „Gerade durch die Kinder, mit denen wir die Nistkästen gebaut und verteilt haben, konnten wir auch die Eltern für den Naturschutz begeistern.“ Und Lukas Harlan, Programmleiter des „Schöpflin-Biotop“, erklärt: „Oft sind die kleinen Initiativen die Zündung für große Veränderungen. Das WANDELbudget ermöglicht unkomplizierte Förderungen schnell und einfach.“

Neben dem Wandelbudget hat die Schöpflin Stiftung gemeinsam mit fairNETZt das Zukunftsforum auf die Beine gestellt (wir berichteten). Es bringt Akteure der Region aus unterschiedlichen Bereichen zu jeweils einem Schwerpunktthema zusammen. Ziel ist eine stärkere regionale Vernetzung hin zu mehr Nachhaltigkeit und sozialem Zusammenhalt. Diesjähriges Thema ist „WohnWandel: zukunftsfähig Leben und Arbeiten“.

Das WANDELbudget ist eine unkomplizierte Förderung von bis zu 1000 Euro für eine WANDELidee. Noch bis Ende des Jahres suchen fairNETZt und die Schöpflin Stiftung Vorschläge. Die Bewerbung ist einfach: Interessenten entwickeln ihre Idee und bewerben sich mit ihrem Projekt auf der Webseite „Lörrach im Wandel“. Die Idee sollte neu und innovativ sein, auf Wandel in der Region Lörrach abzielen und zum Mitmachen einladen. n Informationen: per Mail an wandelbudget@schoepflin-stiftung. de oder unter Tel. 07621/98 69 90 11.