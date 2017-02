Die Lörracher Fasnacht ist bunt, vielfältig und lebendig. Doch viele traditionelle Cliquen werden kleiner, neue Gruppen entstehen – das Bild der Fasnacht verändert sich. Obergildenmeister Jörg Rosskopf sprach mit Katharina Ohm über die Veränderungen und die Offenheit der Gilde für Neues.



Herr Rosskopf, wie haben sich die Mitgliedszahlen in den vergangenen Jahren entwickelt?

Als ich 1999 Obergildenmeister wurde, waren wir in der Narrengilde 28 Cliquen und Musiken, jetzt sind es 42. Die Anzahl der Aktivmitglieder ist dabei mehr oder weniger stabil geblieben. Meine Beobachtung der letzten 20 Jahre ist: Die einzelnen Gruppierungen werden kleiner. Das Gesamtbild wird immer vielfältiger.

Was finden Sie persönlich besser: Mehr Vielfalt auf der Straße oder größere Gruppen?

Es ist nicht besser, es ist anders. Viele stören sich an der Entwicklung der letzen Jahre, aber man kann Veränderung nunmal nicht aufhalten. Für mich habe ich deshalb beschlossen, das Ganze gar nicht schlimm zu finden. Beispiel Basel: Es gibt einige wenige große Stammvereine und sehr viele kleine Gruppen, die kommen und gehen. Das ist bei uns sehr ähnlich. Solange Menschen Fasnacht feiern, finde ich das nicht tragisch. Es ändert sich einfach die Art des Auftritts. Für uns wird es allerdings aufwendiger, die Fasnacht mit einer größeren Zahl von Vereinen zu organisieren.

Warum gründen Neulinge eher neue Cliquen als in schon bestehende einzutreten?

Das hat vielfältige Gründe. Zum einen ist das der Trend der Zeit. Die Leute engagieren sich gerne für Projekte, wollen sich aber nicht langfristig an Vereine binden und Verpflichtungen eingehen. In kleinen Freundes- oder Familiencliquen ist vieles unkomplizierter und ungebundener. Zum anderen wollen Jüngere nicht zwingend die Sachen machen, die die Älteren machen und finden andere Spielformen cool. Und bevor sie gar nichts machen, weil sie sich für das Alte nicht interessieren, möchte ich lieber, dass sie Fasnacht so feiern, wie es ihnen Spaß macht. Für mich ist Fasnacht auch Freiheit, und wenn man ausgerechnet die Fasnacht stark reglementieren würde – wie etwa in einigen althistorischen Fasnachts-Hochburgen – dann ist das eigentlich ein Widerspruch in sich. Bei uns sind alle willkommen, solange sie sich an die gemeinsamen Spielregeln und Werte halten.

Sehen das die Gildenmitglieder genauso?

Natürlich sind wir nicht immer alle einer Meinung. Aber wir leisten viel Überzeugungsarbeit. Und wenn die Gildenmitglieder sehen, dass Projekte erfolgreich sind, lassen sie sich am Ende überzeugen, sind stolz auf das Erreichte und sind aktive Botschafter unserer Philosophie. Wir waren bereits vor Jahren beispielsweise die einzigen Fasnachtsorganisatoren in ganz Südbaden, die den Rainbow-Stars, einem Schwulen- und Lesbenverein, die Teilnahme beim Umzug ermöglicht haben. Und dies mit der Zustimmung aller Cliquen und Musiken. Offenheit ist unser Ziel. Dafür wollen wir stehen. Dafür muss man aber auch immer wieder kämpfen und Überzeugungsarbeit leisten.

Wie würden Sie die Solidarität innerhalb der Gilde einschätzen?

Das kann man gut mit einer Familie vergleichen. Wenn wirklich Not am Mann ist, dann hält man zusammen. Das hat man zuletzt im Fall der Guggemusik ’53 gesehen, die durch Misswirtschaft und kriminelle Energie einzelner Mitglieder aus der Bahn geworfen wurde und fast Konkurs gegangen wäre. Es hat mich stolz gemacht, dass die Mitglieder der Narrengilde die älteste Guggemusik Deutschlands nicht einfach sterben lassen wollten. Alle, die konnten, haben etwas in den Topf geworfen und so die Grundlage geschaffen, dass der Verein überleben konnte.

Wie verändert sich die Straßenfasnacht?

Es gibt gewisse Eckpunkte die wohl immer bleiben werden, zum Beispiel die Daten für den Fasnachts- oder den Kinderumzug. Vor 25 Jahren sah die Lörracher Fasnacht dennoch ganz anders aus: es gab noch kein Narrendorf, keine Bühnen, keine Guggekonzerte. Zünfte, die jedes Jahr das selbe Programm aufziehen, werden miterleben müssen, wie ihre Veranstaltungen langsam aber sicher sterben werden. Viele schimpfen auch über Art und Weise wie heute in den Hallen der Stadt gefeiert wird.

Aber ohne die Veranstaltungen in den Hallen, wäre die Straßenfasnacht wahrscheinlich schon lange tot. Denn es sind vor allem die Jüngeren, die sich in den Hallen treffen und dort feiern. Dies ist für sie der „coole“ Teil der Fasnacht. Den traditionellen Teil auf der Straße nimmt man einfach mit und sorgt so dafür, dass die Tradition der Straßenfasnacht am Leben bleibt. Auch für uns gilt die einfache Weisheit: die Jugend ist die Zukunft, nicht das Alter.

Das Verschwinden nutzbarer Hallen für Fasnachtsveranstaltungen ist ein wirklich großes Problem?

Das Verschwinden der Mehrzweckhallen wird mittelfristig die ganze Fasnacht, wie wir sie heute kennen in Gefahr bringen. Wenn sich die jungen Leute abends nicht mehr zum Feiern treffen können, wird es die Fasnacht in 30 Jahren nicht mehr geben. Wir brauchen wirklich keine hochmodernen empfindlichen Hallen, sondern einfachste Orte mit kleiner Küche und WC.

Hallen sind soziale Treffpunkte, in denen man zusammen feiern kann und Leute trifft, die man kennt. Für die Vereine sind Hallenveranstaltungen zudem wichtige Einnahmequellen. Wieso sollten vor allem jüngere Menschen Fasnacht feiern und Traditionen hochhalten, wenn dieser Teil wegfällt? Man könnte die Folgen voraussehen, wenn man dies wollte.

Gibt es schon Lösungsansätze für das Problem?

In der Stadt ist diese Erkenntnis wahrscheinlich noch nicht gereift. Sie betrifft übrigens aber nicht nur die Fasnacht sondern auch andere Vereine. Hochmoderne Sporthallen sind wichtig – aber für gesellige Veranstaltungen denkbar ungeeignet. Sinnvoll wäre deshalb ein Bau in einem Industrie- oder Gewerbegebiet, wo niemand gestört wird. Eine alte Industriehalle zum Beispiel, die man umbauen könnte. Zur Not würde uns wahrscheinlich sogar ein geeignetes Grundstück reichen, denn bei 800 aktiven Fasnächtlern sind alle möglichen Gewerke vertreten. Man könnte da mittelfristig sicherlich selbst etwas auf die Beine stellen.



Serie zur Lörracher Fasnacht:

Lerche, Güggel, Frösch und Schnägge: Die Lörracher Fasnacht bietet viele Cliquen und Figuren mit langer Tradition. Wir werden einige von ihnen in den kommenden Wochen bis zur Fasnacht in einer Serie porträtieren.