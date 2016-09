Nachrichten-Ticker

20:45 Viele tote Zivilisten kurz vor Beginn der Waffenruhe in Syrien

Damaskus - Im Syrienkrieg sind schon Hunderttausende Menschen gestorben, eine neue Waffenruhe soll Hoffnung geben. Aber vor deren Beginn ist die Gewalt im Bürgerkriegsland am Wochenende eskaliert. 100 Zivilisten wurden getötet. Kampfjets griffen Rebellengebiete in der umkämpften Stadt Aleppo und Idlib im Norden des Landes an. Morgen Abend sollen die Waffen schweigen. Die Waffenruhe fällt mit dem Beginn des islamischen Opferfestes zusammen. Die Übereinkunft könne ein "Wendepunkt" sein, sagte US-Außenminister John Kerry. Er hatte die Pläne mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow ausgehandelt.

20:12 Leichthubschrauber im Schwarzwald abgestürzt - Polizei findet Toten

Furtwangen - Beim Absturz eines Leichthubschraubers im Schwarzwald ist mindestens ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei fand die Leiche am Abend nach stundenlanger Suche. Ob es sich um den Piloten oder einen Fluggast handelt, ist laut Polizei noch nicht klar. Solange man nicht sicher sei, dass sich keine zweite Person in dem Zweisitzer befunden habe, suche man weiter, sagte ein Sprecher. Ein Augenzeuge hatte den Absturz der Maschine in einem Wald bei Gütenbach-Hintertal gemeldet. Die Einsatzkräfte fanden dann die Absturzstelle. Die Kabine des Hubschraubers war jedoch leer.

20:09 Koalition verständigt sich auf Fahrplan für strittige Sachthemen

Berlin - Merkel, Seehofer und Gabriel haben sich bei ihrem Treffen im Kanzleramt auf einen Fahrplan zur Lösung der strittigen Sachthemen geeinigt, heißt es nach den Verhandlungen. Der Flüchtlingsstreit wurde dabei aber ausgeklammert. Übereinstimmung gibt es etwa bei der Erbschaftsteuer, gleichen Löhnen von Männern und Frauen sowie der Angleichung der Renten in Ost und West. Die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD wollen sich Anfang Oktober wieder treffen. Nach dpa-Informationen sollen auch die Fraktionsvorsitzenden dabei sein. Dann könnten mögliche Entscheidungen getroffen werden.

19:25 Hoffenheim erkämpft nach Aufholjagd ein 4:4 in Mainz

Mainz - In einem turbulenten Bundesliga-Spiel hat Hoffenheim beim FSV Mainz 05 noch einen Punkt erkämpft. Das Team kam nach einem 1:4-Rückstand zur Halbzeit noch zu einem 4:4 und sicherte sich damit seinen zweiten Punkt am zweiten Spieltag. Doppel-Torschütze Pablo de Blasis, Jhon Cordoba und Neuzugang Levin Öztunali hatten Mainz bei einem Gegentor von Sandro Wagner zunächst klar auf die Siegerstraße gebracht, doch Mark Uth und der Ex-Mainzer Adam Szalai sicherten Hoffenheim noch das Unentschieden. Zuvor hatte FSV-Abwehrspieler Gaetan Bussmann nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen.

18:57 Leichthubschrauber im Schwarzwald abgestürzt - Polizei sucht Insassen

Furtwangen - Im Schwarzwald ist ein Leichthubschrauber abgestürzt - doch von dem oder den Insassen fehlt noch jede Spur. Ein Augenzeuge habe den Absturz in einem Wald bei Gütenbach-Hintertal gemeldet, teilte die Polizei mit. Nach einer halben Stunde fanden die Einsatzkräfte die Absturzstelle. Die Kabine war jedoch leer. Der Pilot oder ein möglicher Begleiter wurden nicht gefunden. Im Umfeld der Absturzstelle lagen Bruchteile der Maschine. Der Hubschrauber war am Nachmittag in Freiburg zu einem Rundflug gestartet.