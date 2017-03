Lörrach Verkauf der Firma KBC jetzt perfekt

16:15 Schulz nimmt doch am Koalitionsgipfel teil

Berlin - Nach scharfer Kritik aus der Union wird SPD-Chef Martin Schulz am kommenden Mittwochabend nun doch am Koalitionsausschuss teilnehmen. Das teilte die SPD auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Schulz hatte seine Teilnahme ursprünglich abgesagt, weil er zum zeitgleich stattfindenden Frühlingsfest der SPD-Fraktion gehen wollte. Da der Koalitionsausschuss nun etwas später stattfinde, seien beide Termine möglich, hieß es aus der SPD.

16:14 41 Verdächtige nach Skandalspiel in Dortmund identifiziert

16:10 Britische Sicherheitsbehörden starten Ermittlungsoffensive

London - Die britischen Sicherheitsbehörden haben zur Aufklärung des Anschlags von London eine massive Ermittlungsoffensive gestartet. Zwei Tage nach dem Attentat sei bereits mit rund 3500 Zeugen gesprochen worden, elf Wohnungen wurden durchsucht, teilte Scotland Yard mit. Die Polizei nahm in der Nähe von Birmingham und in Manchester zwei weitere Menschen fest. Der 52-jährige Khalid Masood war am Mittwoch mit einem Wagen in Passanten auf der Westminster-Brücke gefahren. Er tötete drei Menschen, anschließend erstach er einen Polizisten und wurde dann selbst erschossen.