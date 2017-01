Lörrach. In einer Stellungnahme für die IG Verkehr äußert sich Natali Fessmannzum Thema „Regio S-Bahn“.

In Anbetracht der Komplexität des Verkehrsproblems in der Region sei der Ausbau des S-Bahn sinnvoll aber aus der Sicht der IG Verkehr zu einseitig. Das eigentliche Verkehrsproblem im Wiesental stelle der Eigenverkehr in den Orten selbst und zwischen den Orten dar, der aus Mangel an Vielfalt und gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsmittel resultiere.

Lörrach, Weil und Riehen würden oft quasi als eine einzige Stadt wahrgenommen, trotzdem seien sie vor allem abends „fast nur mit dem Auto erreichbar“. Was fehle, sei „ein politisches (Staats- und Stadt-)Grenzen überschreitendes, ganzheitliches Denken und die Bereitschaft, die Interessen der eigenen Stadt zu vertreten, aber stets im Zusammenhang mit den Nachbarsorten und der Region“, so Fessmanns Auffassung.

„Da Weil am Rhein dabei ist, ein Büro mit einem Mobilitätskonzept zu beauftragen, was auch Lörrach vorhat, wäre es naheliegend, wenn beide Städte eine enge Zusammenarbeit in Bezug auf Erstellung von innerstädtischen Verkehrskonzepten aus einer Hand eingehen würden. Damit könnten diese auf einander abgestimmt und durch lückenlose Verknüpfung der öffentlichen Verkehrsmittel, Rad- und Fußwege besser miteinander verbunden werden“, schreibt Fessmann.

Eine Straßenbahn von Weil nach Lörrach und eine verlängerte Tram 6 von Basel nach Lörrach-Haagen, würden den Eigenverkehr reduzieren und die Taktverdichtung der S-Bahn und weitere S-Bahn-Haltestellen überflüssig machen. Es lohne sich, alle Möglichkeiten durchzuspielen, um die beste Lösung herauszufinden.