Lörrach Verlagerung  nach  Weil  verzögert  sich

Die Kestenholz Holding AG mit Sitz in Pratteln will künftig Nutzfahrzeuge am Standort Weil am Rhein konzentrieren. Laster, Transporter, Unimog und Busse werden dann von Lörrach nach Weil am Rhein verlagert. In Lörrach gab es keine Erweiterungsmöglichkeiten.

Lörrach/Weil am Rhein. Nach Fertigstellung des geplanten Kompetenzzentrums für Nutzfahrzeuge an der Hegenheimer Straße sollen auch die Mitarbeiter des Mercedes Benz-Autohauses in Weil am Rhein im Einsatz sein. Insgesamt werden zu Beginn voraussichtlich 25 Arbeitskräfte hier tätig sein. Werkstatt, Verkaufsräume und ein Teilelager sind für den neuen Standort vorgesehen.

Eigentlich sollten bereits die Bagger angerollt sein. „Wir haben den ersten Spatenstich aber verschoben“, erklärt Geschäftsführer Thomas Kestenholz im Gespräch mit unserer Zeitung. Auf dem Gelände im Rheinvorland sind Krater auf Luftbildaufnahmen zum Vorschein gekommen –­ Einschusslöcher, die erst beim Blick von oben deutlich wurden.

Die beauftragten Experten haben festgestellt, dass das 10 000 Quadratmeter große Gelände während des Zweiten Weltkriegs unter Artilleriebeschuss stand. Die Krater sind die sichtbaren Folgen. Ob sich hier noch Granaten befinden, die entschärft werden müssen, steht aber noch nicht fest. Hierzu sollen Bohrungen in gewissen Abständen nähere Erkenntnisse bringen. Mit Detektoren wird der Grund analysiert. „Falls Gegenstände drin sind, dann müssen die raus“, wartet Kestenholz auf das Ergebnis des Gutachtens.

Spatenstich von März auf Mitte des Jahres verschoben

„Ich hoffe, dass wir im Sommer starten können“, hat der Geschäftsführer erst einmal den Start der Baumaßnahme von März auf Mitte des Jahres verschoben. „Dann stehen die nächsten Schritte an.“ Ursprünglich sollte das mehrere Millionen Euro teure Neubauprojekt Anfang nächsten Jahres abgeschlossen sein und dann der Betrieb starten.

Kestenholz: „Die Verzögerung ist ärgerlich, weil wir seit zwei bis drei Jahren darauf hingeplant haben.“ Daher wolle das Unternehmen natürlich, dass es voran geht. Es bringe aber nichts, sich zu sehr zu ärgern, da nichts zu ändern sei.

Die Autohausgruppe sei glücklicherweise nicht auf einen bestimmten Eröffnungstermin angewiesen. „Wir sind nicht unter Zeitdruck und haben einen laufenden Betrieb in Lörrach.“