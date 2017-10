Lörrach Verlegung kommt planmäßig voran

05:01 Fahrgastverband wirft Bahn schlechtes Krisenmanagement vor

04:57 Trittin: Union offenbar handlungsunfähig

Berlin - Grünen-Unterhändler Jürgen Trittin hat seine Zweifel am Zustandekommen einer Jamaika-Koalition bekräftigt. Die Union sei nach ihrer Wahlniederlage offenbar handlungsunfähig, sagte Trittin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. CDU und CSU müssten die strategische Frage klären, wie sie auf den Erfolg der AfD regieren wollten. Daran werde sich auch zeigen, mit welchem Ziel die Union in Koalitionsverhandlungen ginge - und ob es überhaupt möglich sei, zu Ergebnissen zu kommen.

04:28 Air Berlin-Betriebsrat erwartet Kündigungswelle

Berlin - Bei Air Berlin rechnet der Betriebsrat mit massenhaften Entlassungen. Das geht aus einer Mitarbeiterinformation des Betriebsrats Nord hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Darin heißt es: "Alle Mitarbeiter werden gekündigt!!!" Geplant ist demnach, die dafür nötigen Verhandlungen noch in diesem Monat zu Ende zu bringen. Vorher hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Ein Sprecher der insolventen Fluggesellschaft wollte den Bericht am Abend nicht kommentieren.

04:24 Sturm "Nate" an US-Golfküste erwartet

Washington - Nach seinem Zug an Mittelamerika und Mexiko vorbei wird der tropische Sturm "Nate" am Wochenende auf die nördliche Golfküste der USA treffen. Das nationale Hurrikanzentrum der USA erwartete, dass der Sturm sich dann über dem Golf von Mexiko zu einem Hurrikan der schwächsten Kategorie eins aufgebaut hat. "Nate" wird an der Küste mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde erwartet. Die US-Meteorologen gaben für Teile Louisianas, Mississippis und Alabamas eine Hurrikanwarnung heraus.

03:35 Demonstrationen in Spanien gegen katalanische Unabhängigkeit

Madrid - In Spanien wollen die Gegner einer Unabhängigkeit der Autonomen Region Katalonien heute auf die Straße gehen. Kundgebungen sind in Madrid, in Barcelona und in anderen Städten geplant. Sie wenden sich gegen die Bestrebungen der katalanischen Regionalregierung, die Selbstständigkeit der wirtschaftsstarken Region auszurufen. Die Regionalregierung hat derweil eine für Montag geplante Sitzung abgesagt, wie die linke Partei CUP mitteilte. Es war erwartet worden, dass dort die Unabhängigkeit ausgerufen werden sollte. Das Verfassungsgericht hatte die Sitzung verboten.