Lörrach. Der seit vergangener Woche in Lörrach vermisste 76 Jahre alte und demente Mann wurde in Frankreich tot aufgefunden. Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Polizei hatte im Raum Lörrach eine umfangreiche Suchaktion gestartet, die jedoch ohne Erfolg blieb (wir berichteten). Der 76-Jährige war in der Vergangenheit bereits mehrfach von zuhause weggelaufen, bislang aber immer wieder aufgetaucht. In die aktuelle Suchaktion waren unter anderem Suchhunde und ein Polizeihubschrauber eingebunden.