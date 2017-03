Lörrach Verstärkung gesucht

04:53 Energiepreise steigen im Februar nur noch langsam

04:51 Niederländisches Wahl-Endergebnis verzögert sich

Den Haag - In den Niederlanden verzögert sich das Endergebnis der Parlamentswahl. Gut 93 Prozent der Stimmen waren am Morgen ausgezählt. Doch die Auszählung der Reststimmen könne sich hinziehen, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Auf Grundlage von 93 Prozent der Stimmen ergibt sich folgendes Bild: Die rechtsliberale Partei von Ministerpräsident Mark Rutte liegt mit 21,2 Prozent klar vorn. Danach folgt die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders mit 13,1 Prozent. Auf Platz drei liegen mit 12,6 Prozent die Christdemokraten. Knapp dahinter kommen die linksliberalen Democraten 66 mit 12,1 Prozent.

04:48 Merkel reist nach Washington - Erstes Treffen mit Trump

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel reist heute Abend zu ihrem ersten Treffen mit US-Präsident Donald Trump nach Washington. Der Besuch war ursprünglich für vergangenen Dienstag geplant, wurde aber wegen einer Schneesturmwarnung in den USA verschoben. Mit Spannung wird erwartet, wie das Gespräch mit Trump verlaufen wird. Das deutsch-amerikanische Verhältnis gilt durch Trumps scharfe Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik und seine Drohung mit Importzöllen als belastet. Nach Angaben des Weißen Hauses will Trump mit Merkel auch über das auf Eis gelegte Transatlantische Handelsabkommen TTIP reden.