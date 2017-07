Lörrach Versteigerung für „Männle“-Rückkehr

Nachrichten-Ticker

00:48 Geplanter IS-Anschlag in Düsseldorf: Angeklagter kommt frei

Düsseldorf - Im Prozess um den geplanten IS-Anschlag in der Düsseldorfer Altstadt hat es eine überraschende Wende gegeben. Der Hauptangeklagte und Kronzeuge Saleh A. hat seine beiden Mitangeklagten entlastet. Sie hätten mit dem Anschlagsplan nichts zu tun, sagte er vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht und nahm damit frühere Aussagen bei den Behörden zurück. Als Konsequenz ordnete das Gericht am späten Abend die Freilassung des Angeklagten Mahood B. aus der Untersuchungshaft an. Es bestehe kein dringender Tatverdacht mehr.

00:24 Rapper DMX gegen hohe Kaution frei

New York - Der US-Rapper DMX ist nach seiner Festnahme wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung wieder auf freiem Fuß. Auf die Vorwürfe in 14 Anklagepunkten plädierte der Musiker vor einem Gericht in New York auf nicht schuldig. Für seine Freilassung musste er eine Kaution von 500 000 Dollar hinterlegen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Rapper war am Donnerstag festgenommen worden. Der Musiker soll von 2002 bis 2005 rund 1,7 Millionen Dollar Steuern hinterzogen haben.

00:22 London räumt finanzielle Verpflichtung gegenüber EU ein

London - Die britische Regierung hat erstmals ausdrücklich eine finanzielle Verpflichtung gegenüber Brüssel für die Zeit nach dem geplanten Brexit eingestanden. Das berichtete die "Financial Times" unter Verweis auf eine schriftliche Erklärung aus dem Brexit-Ministerium an das britische Parlament. In Brüssel wurde die Passage der "Financial Times" zufolge als verhaltenes Zeichen des Entgegenkommens für die anstehende zweite Verhandlungsrunde am Montag interpretiert.

23:09 Zwei Deutsche bei Messerattacke in Ägypten getötet

Kairo - Bei einer Messerattacke an einem Hotelstrand in Ägypten sind zwei Deutsche Frauen getötet worden. Das berichtete der ägyptische Staatliche Informationsservice am Abend. Der Angriff ereignete sich in dem Ferienort Hurghada am Roten Meer.