Lörrach. In den frühen Morgenstunden des Freitags verhinderte ein aufmerksamer Bürger aus Haagen einen Einbruch, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Er bemerkte um 1.18 Uhr zwei Personen, die im Begriff waren, in ein Gebäude einzubrechen. Als die Täter den Zeugen wahrnahmen, gaben sie auf und flüchteten in Richtung Hauinger Straße. Der Zeuge alarmierte die Polizei, deren Fahndung erfolglos verlief. Beim Tatort handelte es sich um das Lager einer Apotheke, an dessen Hintereingang frische Aufbruchspuren festgestellt wurden. Die Täter unterhielten sich in einer fremden Sprache und wurden wie folgt beschrieben: beide etwa 25 Jahre alt, einer mit schwarzem Kapuzenpulli, darüber Jeansweste, der andere mit Bluejeans und weißem Oberteil. Wer Hinweise auf die Personen geben kann wird gebeten, dies dem Polizeirevier Lörrach unter Tel. 07621/17 65 00 mitzuteilen.