Lörrach Verteidigung der Rad-Markierung in Stetten-Süd

Lörrach. In der AUT-Sitzung am 9. März hat die Stadt Auskunft über die Kosten für die Anpassungen der Lichtsignalanlage und den Markierungsmaßnahmen in der Oberen Riehen-/Damm- und Basler Straße gegeben. Die Fraktion der Grünen betont in einer Stellungnahme: „Die Anpassung der Lichtsignalanlage und die Markierungsmaßnahmen werden mit Gesamtkosten von rund 35 000 Euro unter dem Titel ’Bericht Fahrradfreundliche Kommune – Radverkehrskonzept’ aufgeführt. Hier entsteht leicht der Eindruck, dass dies Kosten sind, die ausschließlich dem Radverkehr zuzurechnen sind. Das ist nicht der Fall: Die betreffende Lichtsignalanlage zählt zu den ältesten in Lörrach und war sanierungsbedürftig. Demnach sind nur die Markierungsarbeiten dem Radverkehrsbudget zuzurechnen. Diese werden von der Stadt mit rund 5000 Euro beziffert.“

Auch die von der CDU-Fraktion geäußerte Kritik, die Aufstellflächen für den Radverkehr in Dammstraße und Oberer Riehenstraße verschärfe den Rückstau, müsse zurückgewiesen werden: „Die Rückstaus haben nichts mit den Aufstellflächen für den Radverkehr zu tun. Nach dem geltenden Regelwerk, den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen kann ein aufgeweiteter Radaufstellstreifen sogar zu einer Kapazitätssteigerung des Knotenpunkts beitragen, wenn dadurch rechtsabbiegende Kraftfahrzeuge besser abfließen können und nachfolgenden Geradeausverkehr nicht behindern“, so Leonie Wiesiollek für die Grünen.