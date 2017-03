Nachrichten-Ticker

20:56 Mann greift Passanten mit Messer an - Festnahme

Frankenthal - Mit einem Messer hat ein Mann in Frankenthal in Rheinland-Pfalz anscheinend wahllos mehrere Passanten angegriffen. Vier Menschen trugen leichtere Schnittverletzungen davon, wie die Polizei berichtet. Der 29 Jahre alte Angreifer wurde von Polizisten festgenommen. Der Täter war mit dem Wirt einer Bar in Streit geraten, weil er die Zeche nicht zahlen wollte. Der Wirt habe ihn vor dem Lokal zur Rede gestellt. Dort habe der 29-Jährige ein Messer gezückt und sei dann davongelaufen. Auf seinem Weg griff er Passanten an. Über das Motiv machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

20:54 Schäuble gegen Eskalation im Verhältnis zur Türkei

Berlin - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat sich bei aller Kritik am Verhalten der türkischen Regierung für eine Beruhigung der Lage im Verhältnis beider Länder ausgesprochen. "Die Türkei ist mindestens so sehr wie Europa und wir auf Zusammenarbeit angewiesen. Aber wenn sie nicht wollen, geht diese Zusammenarbeit nicht", sagte Schäuble im ZDF. Die türkische Führung hatte auf die verhinderten Auftritte mehrerer ihrer Minister in westlichen Ländern mit scharfer Kritik an die Adresse der EU-Staaten reagiert.

20:02 Terroralarm in Essen - de Maizière bestätigt IS-Verbindung

Essen - Nach dem Terroralarm und der Schließung eines Einkaufszentrums in Essen arbeiten die Behörden mit Hochdruck an der Aufklärung der Hintergründe. Die Geschäfte in dem Komplex können morgen aber wieder öffnen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maizière von einem möglichen Anschlag im Einkaufszentrum "Limbecker Platz" erfahren und die Polizei informiert. Über den mutmaßlichen Drahtzieher sagte de Maizière im ARD-"Bericht aus Berlin": Die Verbindung zum "sogenannten Islamischen Staat, dieser Terrororganisation", sei vorhanden.

19:51 HSV auch gegen Borussia Mönchengladbach mit Heimsieg

Hamburg - Der Hamburger SV hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga den nächsten Heimsieg gefeiert. Die Hanseaten bleiben trotz des 2:1 über Borussia Mönchengladbach zwar auf Relegationsplatz 16. Der HSV ist aber punktgleich mit dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen auf den Rängen 14 und 15. Eine Woche nach dem 1:0 über Hertha BSC sorgte Torjäger Bobby Wood in der 80. Minute für den Erfolg und bescherte Mönchengladbach eine misslungene Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen den FC Schalke 04.

18:50 Bus rast in Gruppe von Straßenmusikern in Haiti: 34 Tote

Port-au-Prince - Ein Busfahrer in Haiti ist auf der Flucht nach einem Unfall in eine Menschenmenge gerast und hat dabei Dutzende Menschen getötet. Zunächst hatte der Mann mit seinem Bus zwei Fußgänger angefahren, von denen einer starb und der andere verletzt wurde. Der Fahrer versuchte, von dem Unfallort zu flüchten und raste dabei in drei Musikbands, die zu Fuß durch die Straßen zogen. Dabei seien weitere 33 Menschen umgekommen und 14 verletzt worden, wie das Nachrichtenportal "Haiti Libre" unter Berufung auf den Zivilschutz DPC berichtet.