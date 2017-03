Lörrach Viel Aufwand für einen Tag

Von Katharina Ohm

Traditionell ist es Mai oder Juni, wenn sich Jugendliche in Schale werfen, weiße Kleider und schwarze Anzüge anprobieren und die Tische in den Gartenlauben reservieren. Viel Aufwand für einen Tag: Die Konfirmation. Das Fest ist nur der Höhepunkt einer intensiven Zeit, in der Auseinandersetzung mit sich, Gott und den anderen im Vordergrund stehen. Neben dem klassischen Unterricht erleben die Konfirmanden Ausflüge und Freizeiten.

Auch wenn Kirche im Alltag immer weniger präsent ist, gibt es wenige Jugendliche, die sich gegen diesen Ritus entscheiden. Die Taufe bejahen, das ist der eigentliche Kerngedanke, dennoch ist das Fest vor allem als große Familienfeier etabliert. „Die evangelische Kirche, ist dank Luther eine Bekenntnisreligion, die Konfirmation ist sozusagen der zweite Teil der Taufe“, erklärt Pfarrer Tobias Walking von der Lukasgemeinde im Gespräch. „Früher hing die Konfirmation vor allem mit dem Erwachsenwerden zusammen Durch den Ritus gilt der Jugendliche als vollwertiges Mitglied der Gemeinde und kann etwa Taufpate werden.“

Im Zuge der Vorbereitungszeit auf dieses Fest engagierten sich die Konfirmanden der Matthäusgemeinde mit Pfarrer Luca Ghiretti in der Suppenküche in der alten Feuerwache. Während der Milchreis gemütlich vor sich hin köchelt, erzählen einige von ihren Beweggründen für die Konfirmation. Hannah Scheuermann: „Ich habe mich für die Konfirmation entschieden, weil ich Patentante werden möchte. Durch den Unterricht habe ich viel Neues gelernt und mit den anderen eine gute Gemeinschaft gebildet. Was mir allerdings nicht so gut gefallen hat waren die Gottesdienste. Früher war ich viel in Freikirchen, hier in der Gemeinde finde ich die Lieder altbacken und die Predigten nicht so verständlich.“ Juri Oelig: „Es macht sehr viel Spaß und man lernt neue Leute kennen. Am besten gefiel mir die Freizeit im Emmental.“ Rio Schreiner: „Meine Eltern sind evangelisch, bei uns ist es normal, zur Konfirmation zu gehen.“ Nils Royl: I“ch möchte ein vollwertiges Mitglied der Gemeinde sein. Meine beiden Brüder sind schon beim Jugendkreis der Gemeinde, und wenn ich konfirmiert bin, kann ich da mitmachen. Ich kenne auch ein paar Leute, die nicht mitmachen, vor allem aus zeitlichen Gründen. Vielleicht melden sie sich nächstes Jahr an.“ Martin Hagmeier: „Ich wollte mehr über meinen Glauben lernen. Den Konfiunterricht von Pfarrer Ghiretti fand ich sehr interessant und abwechslungsreich gestaltet. Aktives Mitmachen war dabei gefragt. Beispielsweise haben wir ein Bestattungsinstitut besucht. Im Alltag beschäftig man sich ja eher weniger mit solchen Dingen.“ Martin Schuster: „Ich habe mich angemeldet, weil ich viele neue Leute kennenlernen wollte. Während der Freizeit ist unsere Gemeinschaft eng zusammengewachsen.“