Lörrach Viel erreicht, stets engagiert

Von Gottfried Driesch

Lörrach. Seit zehn Jahren existiert der Behindertenbeirat in Lörrach. Er soll die Stadtverwaltung und den Gemeinderat in allen Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, beraten und Vorschläge unterbreiten. Am Mittwoch wurde das ganze Gremium neu gewählt.

Viel hat der Behindertenbeirat in den letzten Jahren erreicht. Es gibt einen speziellen Stadtplan für Menschen mit Behinderung. Die Reihe „Kino für alle“ stellt aktuelle Fragen des Lebens mit Behinderungen und Behinderten zur Diskussion. Viele Verkehrsampeln sind mit speziellen Einrichtungen für Sehbehinderte ausgerüstet. Dass Bürgersteige an Einmündungen abgesenkt werden, ist längst Standard. Auch die Kennzeichnung von behindertengerechten Toiletten an Gaststätten und Geschäften ist eine Errungenschaft des Behindertenbeirates.

Jetzt musste für die dritte fünfjährige Amtsperiode der Behindertenbeirat neu gewählt werden (wir berichteten). Wahlberechtigt sind die Delegierten aus den im Landkreis Lörrach tätigen Selbsthilfegruppen und Interessenvertretungen behinderter Menschen.

17 Delegierte gaben ihre Stimme ab. Neun Sitze waren im Beirat zu vergeben. Vor der Wahl hatten alle 24 Kandidaten Gelegenheit, sich kurz vorzustellen und ihre Motivation für die Kandidatur zu erläutern.

Versammlungsleiter und Wahlleiter in einer Person war der Behindertenbeauftragte der Stadt, Jan Wenner. Die Wahlkommission setzte sich aus Irena Rietz (bisheriges Gremiumsmitglied, die nicht wieder kandidierte) und Matthias Zimmermann zusammen.

Wahlergebnis Durch die Vielzahl der Kandidaten war eine echte Auswahl gegeben. Gewählt wurden: in der Gruppe „Menschen mit Behinderung“ Oskar Sommer, Kerstin Reim und Christine Scharpf. Hörbehinderte und gehörlose Menschen: Noel Hauser. Sehbehinderte und blinde Menschen: Dirk Furtwängler. Geistig behinderte Menschen: Uwe Herzog. Senioren mit Behinderung ab 60 Jahren: Ursula Vollmer. Kinder und Jugendliche mit Behinderung, vertreten durch den Sorgeberechtigten: Ruben Windisch, vertreten durch die Mutter Marita Windisch. Menschen, die auf Grund chronischer Krankheiten behindert sind: Katina Pissiotas.

Bestätigung Die gewählten Mitglieder des Behindertenbeirates müssen vom Gemeinderat Lörrach in der Sitzung am 25. Juli noch bestätigt werden. Der Behindertenbeirat wird am 27. September zu seiner konstituierenden Sitzung erstmals zusammentreten.