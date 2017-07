Lörrach Viel Lärm und Randale

Lörrach. Wegen massiver nächtlicher Ruhestörung wurde eine 19-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in Polizeigewahrsam genommen. Sein 17-jähriger Kumpel wurde der Mutter übergeben. Die beiden jungen Männer hatten zwischen Mitternacht und drei Uhr laut Polizei in der Hartmattenstraße und danach im Bereich der nahe gelegenen Jet-Tankstelle gelärmt und randaliert. Zahlreiche Anwohner hatten sich beschwert. Als sie keine Ruhe gaben, griff die Polizei durch.