Lörrach Viel mehr als Hände waschen

Mit der Serie „Zu Besuch bei . . .“ stellen wir Menschen vor, die in Lörrach einer wichtigen Arbeit nachgehen, öffentlich aber kaum oder gar nicht wahrgenommen werden.



Von Nele Höfler

Lörrach. Eine Operation im Krankenhaus sorgt bei Patienten häufig für ein mulmiges Gefühl. Die Sorge gilt jedoch nicht so sehr dem reibungslosen Ablauf der OP. Vielmehr haben Patienten Angst, sich einen Multiresisten Erreger (MRSA) einzufangen. Nicht unbegründet: Weltweit sterben jährlich 700 000 Menschen an diesen Erregern in Krankenhäusern.

Damit so etwas nicht passiert, gibt es Experten wie Petra Seyfried. Sie ist Hygienefachkraft an den Kliniken des Landkreises Lörrach – eine von vier. Sie sorgen dafür, dass die extrem strengen Hygienestandards eingehalten werden.

Die Hygiene in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kliniken geht weit über das Händewaschen und das Tragen von Schutzhandschuhen hinaus. In Krankenhäusern muss von der Klobürste über den Teller bis hin zur Speisekarte alles desinfizierbar und keimfrei sein.

Seit 2011 ist Petra Seyfried als Fachpflegekraft für Anästhesie und Intensivmedizin in den Kreiskliniken tätig. Hinter der Infektionsprävention im Kreiskrankenhaus Lörrach steckt ein ganzes Netzwerk von Mitarbeitern, die für diesen Bereich zuständig sind. Den personellen Kern bilden, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Beratungszentrum für Hygiene (BZH), vier staatlich anerkannte Hygienefachkräfte und ein Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin. Neben ihrer Ausbildung in der Krankenpflege besitzt das Team eine Weiterbildung zur Hygienefachkraft.

Bei unserem Besuch fiel sorfort auf, dass Seyfrieds Fingernägel kurz geschnitten sind, auf Nagellack und Schmuck an Händen muss die Hygiene-Spezialistin verzichten. Das ist Vorschrift. Zur Erhöhung der Patientensicherheit gelten für die Mitarbeiter, die in der Patientenversorgung tätig sind, in den Kreisklinken diese Regeln. „Natürlich hat man als Hygienefachkraft eine gewisse Vorbildfunktion. Man sollte meinen, die Menschen werden mit einem gewissen Basiswissen über Hygiene in die Welt entlassen, das ist aber leider nicht immer der Fall“, berichtet Seyfried.

Das Team des BZH ist verantwortlich für regelmäßige Schulungen und Beratungen der Klinikmitarbeiter, die diese bei der Umsetzung der Hygienemaßnahmen unterstützen sollen. Zudem helfen sie Klinikmitarbeitern bei der Optimierung von Arbeitsabläufen unter Hygienegesichtspunkten. Dazu zählen medizinische Abläufe, aber auch Reinigungsabläufe. Alle klinischen Vorgänge sind streng geregelt. Es gilt eine bestimmte Reihenfolge der Abläufe, das richtige Desinfektionsmittel sowie deren richtiges Mischungsverhälnis.

Es gibt Regeln bezüglich Oberflächen, die gut desinfizierbar sein müssen, Regeln zu Maschinen, die nur angeschafft werden können, wenn auch das richtige Desinfektionsmittel vorhanden ist und Regeln bezogen auf Lappen, Handtücher und Laken, die nicht von einem Raum in den anderen getragen werden dürfen oder nicht mit unbenutzen Exemplaren in Berührung kommen dürfen.

Krankenhauserreger werden im hauseigenen Zentrum für Labordiagnostik regelmäßig erfasst und analysiert. Die Weitergabe der Befunde an das Hygiene-Team ermöglicht die frühzeitige und gezielte Einleitung von Isolierungs- und Behandlungsmaßnahmen. Eindämmungsmaßnahmen werden erarbeitet und Seyfried hilft mit ihren Kollegen, diese in die Praxis umzusetzen.

Nach ihrer Ausbildung arbeitete Seyfried auf einer Intensivstation, von dieser Arbeit war sie fasziniert: „In einer solchen Station hat man viel mit Mikrobiologie zu tun und muss besonders fit sein, wenn es um Hygiene geht“, erzählt Seyfried.

Nach zwölf Jahren folgte die Weiterbildung zur Hygienefachkraft. „Dass mein Beruf sowohl praktische als auch theoretische Anteile hat, hat mich schon immer am meisten begeistert.“

Durch das Infektionschutzgesetz hat sich in den letzen Jahren einiges im Krankenhauswesen geändert. Früher waren Hygienefachkräfte in Kliniken lediglich eine Empfehlung, heute sind sie Pflicht.