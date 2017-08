Lörrach Viel Wertschätzung erfahren

In diesen Tagen wurden Rita Bachthaler und Teresia Gervasi nach langjähriger aktiver Betriebszugehörigkeit zur Sparkasse Lörrach-Rheinfelden in den Ruhestand verabschiedet.

Lörrach. Rita Bachthaler war nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau in der Sparabteilung und danach in der Geschäftsstelle Brombach tätig. Nach erfolgreicher Prüfung zur Bankbetriebswirtin war sie für die Beratung der Privatkunden in der Hauptstelle Lörrach zuständig. Seit 25 Jahren ist sie im Personalmanagement eine kompetente Ansprechpartnerin für vertrauensvolle Belange der Mitarbeiter der Sparkasse.

Im Jahr 2006 hat Bachthaler den Bereich der Förderung von Beruf und Familie mit aufgebaut. Als Beauftragte für Beruf und Familie hat sie die Sparkasse bei den Bündnissen „Generationsfreundlicher Landkreis Lörrach“ und „Lokales Bündnis für Familie Rheinfelden“ in verschiedenen familienbezogenen Projekten vertreten. Zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Sparkasse hat sie einen wesentlichen Beitrag geleistet, was zur dreimaligen Auszeichnung mit dem Zertifikat „audit berufundfamilie“ führte. Bachthaler war für die Umsetzung der familienfreundlichen Maßnahmen zuständig und kompetente Ansprechpartnerin für Beschäftige, die Kinder zu betreuen oder Angehörige zu pflegen haben.

Teresia Gervasi absolvierte zunächst eine Ausbildung zur Bürokauffrau bei der damaligen Hertie GmbH in Lörrach. Nach Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit wegen Betreuung der beiden Töchter trat sie im Jahre 1988 als Quereinsteigerin bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden ein.

Die Jubilarin hat sich schnell in das Sparkassengeschäft eingearbeitet und ist eine kompetente Ansprechpartnerin in allen Fragen rund um den Zahlungsverkehr geworden. Mit Gervasi gehe eine mit großer Erfahrung versehene Mitarbeiterin in den Ruhestand, die sich im Kollegenkreis großer Wertschätzung erfreute, so eine Mitteilung.

Der Vorstandsvorsitzende André Marker und Vorstandsmitglied Klaus Jost würdigten im Beisein von langjährigen Kollegen und dem Personalrat die Verdienste der „Ruheständlerinnen“. In ihren Reden dankten sie für die vergangenen Jahre und die vorbildliche und herausragende Arbeit.