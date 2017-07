Lörrach Viele Autofahrer waren zu schnell unterwegs

Nachrichten-Ticker

16:23 De Maizière will härter gegen Verbrecherclans vorgehen

Berlin - Die Bundesregierung will mit neuen Gesetzen härter gegen Verbrecherclans vorgehen. Dabei nehme man sich auch die scharfen Anti-Mafia-Gesetze Italiens zum Vorbild, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Mittwoch bei einer Anti-Mafia-Konferenz mit seinem italienischen Amtskollegen Marco Minniti in Berlin. Die Täter im Bereich organisierter Kriminalität würden immer professioneller und arbeiteten meist über Grenzen hinweg. Europa müsse geschlossener vorgehen gegen die organisierte Kriminalität.

15:54 Kassen wollen weniger Nebeneinander von Praxen und Kliniken

Berlin - Patienten in Deutschland sollen künftig nach Forderungen der gesetzlichen Krankenkassen in Klinik und Arztpraxis stärker aus einer Hand versorgt werden. Vielfach gebe es Mauern zwischen diesen Bereichen, die zu unnötigen Kosten und Risiken für Kranke führten, sagte der Vize-Chef des Kassen-Spitzenverbands, Johann-Magnus von Stackelberg. Das ungesteuerte Nebeneinander von Fachärzten und Krankenhäusern verschlechtere die Versorgunge. Akuten Handlungsbedarf meldeten die Kassen für Notfall-Patienten an.

15:51 Nach G20-Krawallen: Bürgermeister Scholz entschuldigt sich

Hamburg - Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz hat sich für das Chaos am Rande des G20-Gipfels entschuldigt und eine harte Bestrafung der Täter gefordert. In seiner mit Spannung erwarteten Regierungserklärung übte er aber auch Kritik an den Autonomen im umstrittenen linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora, in dessen Umfeld es zu schweren Ausschreitungen gekommen war. Scholz erneuerte seine Ankündigung, den Opfern der Gewalt schnell und verlässlich Hilfe zukommen lassen zu wollen. Die CDU-Opposition in der Hamburger Bürgerschaft forderte erneut den Rücktritt des Bürgermeisters.

15:41 Abgewiesene G20-Journalisten: Grüne fordern Aufklärung

Berlin - In der Debatte um kurzfristig vom G20-Gipfel ausgeschlossene Journalisten fordern die Grünen im Bundestag umfassende Aufklärung über die zugrundeliegenden Daten. "Bei einem so schweren Eingriff in die Pressefreiheit und Grundrechte der Betroffenen müssen wir genau wissen: Worauf beruhten die Sicherheitsbedenken deutscher Behörden im Einzelnen?" Das sagte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz der dpa. Es müsse geklärt werden, ob doch Erkenntnisse ausländischer Geheimdienste eingeflossen seien. Dies hatte Regierungssprecher Steffen Seibert zurückgewiesen.

15:38 Geklaute Goldmünze: Ermittlungen gegen Museums-Servicekräfte

Berlin - In den Diebstahl der kostbaren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum sollen auch zwei Servicekräfte der Staatlichen Museen verwickelt sein. Die Ermittlungen der Polizei beträfen unter anderem zwei Personen, die diese Arbeit ausgenutzt hätten, um die Museen zu schädigen. Das teilte der Sicherheitsexperte der Staatlichen Museen, Hans-Jürgen Harras, mit. Die vor rund drei Monaten gestohlene riesige Goldmünze wurde nach Erkenntnissen des Landeskriminalamts vermutlich verkauft und möglicherweise zerstört. Heute wurden gegen vier Tatverdächtige Haftbefehle erlassen.