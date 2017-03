Lörrach Viele Fragen zur Velöhalle

Die Stadt Lörrach hat auf eine Anfrage vom Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg zur Velöhalle Stellung genommen. Der Landesverband hatte sich mit einem Fragenkatalog an die Stadtverwaltung gewandt, um sich ein Bild von dem Projekt machen zu können. Die Verwaltung hat in ihrem Schreiben zehn Fragen beantwortet. Bürgermeister Michael Wilke erläuterte gestern die Angelegenheit.

Lörrach (ov/bk). Zur Erinnerung: Der Gemeinderat hatte im Jahr 2011 – vor dem Amtsantritt von Oberbürgermeister Jörg Lutz und Michael Wilke – einstimmig der Planung für den Neubau einer Veloeinstelhalle am Hauptbahnhof zugestimmt.

Aus Mitgliederkreisen auf die Debatte aufmerksam gemacht

Offenbar wurde der Bund der Steuerzahler nun „aus Mitgliederkreisen“ auf die Debatte rund um die Velöhalle und damit einhergehenden „Werbekampagnen der Stadt“ aufmerksam gemacht. Er fragte deshalb neben Bau-, Wartungs- und Instandhaltungskosten auch nach dem Gesamt- und Nutzungskonzept sowie nach der Auslastung. Weitere Punkte waren Werbemaßnahmen sowie Kosten, Größe und Eröffnungsjahr der Halle und welche Institutionen sich für den Bau ausgesprochen haben.

So führte die Stadt auf die Frage nach den Kosten für das Bauwerk aus: „Die Gesamtkosten der Maßnahme lag bei rund 723 000 Euro brutto. Hierin enthalten ist der Grunderwerb sowie der Bau der Velöhalle inklusive der öffentlichen WC Anlage sowie die Kosten für die Carsharing-Parkplätze. Die Kosten für die Velöhalle lagen bei rund 340 000 Euro netto nach Vorsteuerabzug. Das Land Baden-Württemberg förderte die Maßnahme mit einem Zuschuss in Höhe von 75 700 Euro. Die Verkehrsgesellschaft SWEG, im Stadtbus- und Regionalbusverkehr in Lörrach tätig, unterstützte mit einem Zuschuss in Höhe von 30 000 Euro.“

Auf die Frage nach den jährlichen Instandhaltungs- und Wartungskosten konnte die Stadtverwaltung den Betrag in Höhe von 1700 Euro aus dem Jahr 2015 aufführen. Für das Jahr 2016 liegt noch keine Endabrechnung vor, die Kosten dürften aber nicht wesentlich höher ausfallen.

Die Stadt Lörrach sei überzeugt, dass die Velöhalle einen wichtigen Beitrag zu einer zukunftsfähigen Mobilität in der grenzüberschreitenden Agglomeration darstelle. Hierzu sei die enge Verknüpfung unterschiedlicher Verkehrsträger von entscheidender Bedeutung. Der Einsatz der städtischen Mittel sieht die Stadtverwaltung als vertretbar an, zumal sich die Einrichtung nach Abzug der Abschreibungen wirtschaftlich trage.

Beispielhaft führt die Stadt in einer Mitteilung Fragen und Antworten an: „Gibt es ein städtisches Gesamtkonzept, in das die Velöhalle integriert ist?“

„Die neue Velöhalle ist Bestandteil der bereits zuvor ins Leben gerufenen Velostation, die in direkter Nachbarschaft auch Fahrradverleih, Reparatur und touristische Beratung umfasst. Die Velöhalle gehört zur Mobilitätsdrehscheibe Lörrach Hauptbahnhof. Die zentral gelegene Halle ermöglicht den Berufspendlern und Touristen eine optimale Verbindung von ÖPNV (Regio-S-Bahn, Stadtbus, Regionalbus, Fernbus), Pkw, Carsharing und Fahrrad. Nördlich der Velöhalle sind im Zuge dieser Maßnahme acht PKW-Stellplätze entstanden, von denen sechs als Carsharing-Plätze vermietet sind (vier davon sind mit Stromtankstellen ausgestattet). Die anderen zwei Parkplätze sind als öffentliche Stromtankstelle eingerichtet. Das Dach der Veloeinstellhalle ist mit einer Photovoltaikanlage belegt, die von der BürgerSolar Hochrhein betrieben wird. In das Gebäude ist eine behindertengerechte WC-Anlage integriert, welche die veralteten und inzwischen weggefallenen öffentlichen Toiletten am Busbahnhof und am Hauptbahnhof ersetzt.“

Der Verwaltung sei es wichtig gewesen, die Anfrage des Steuerzahlerbundes öffentlich und transparent zu behandeln. Nach wie vor sei die Halle nicht wie gewünscht ausgelastet, gleichwohl steigen die Zahlen. Die Stadt sei, so Bürgermeister Wilke, „extrem, zurückhaltend mit Steuermitteln umgegangen“.