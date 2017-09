Lörrach Vielfalt der Berichterstattung sicherstellen

Lörrach (bk). Die derzeit gültige Satzung der Stadt Lörrach zur Miet- und Entgeltordnung für die Benutzung der städtischen Hallen, Säle und sonstigen Räume in städtischen Gebäuden sowie der städtischen Sportanlagen soll angepasst werden. Über das Thema wird am Donnerstag im Gemeinderat entschieden. Der AUT hat einstimmig grünes Licht signalisiert. So stehen laut Vorlage künftig Räume und Sportanlagen für politische Veranstaltungen nur zur Verfügung, wenn allen Medienvertretern Teilnahme und Berichterstattung (Fernsehen, Radio, Zeitung, Internet) gestattet wird. Auf Empfehlung des deutschen Journalisten-Verbands müsse zugelassen werden, wer einen gültigen Presseausweis vorlegt. „Die Stadt Lörrach möchte so erreichen, dass bei politischen Veranstaltungen unabhängige Medienberichterstattung erfolgen kann und alle Parteien diesen Vorgaben entsprechen müssen“, so die Verwaltung. Sie hat die Vorlage in erster Linie erstellt, weil die AfD eine Journalistin zu einer Veranstaltung nicht zugelassen hatte.