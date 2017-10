Lörrach Vielfalt für Genießer

Von Veronika Zettler

Wenn Leichtigkeit und Virtuosität in einen Topf geworfen werden, braut sich meist was Feines zusammen. Das demonstrierte am Freitag auch das „Ralph Lalama - Helmut Kagerer Quartett“. Die vier Musiker aus Deutschland, Frankreich, Österreich und den USA spielten im Lörracher Jazztone.

Lörrach. Ohne Umschweife startete die Combo mit energetisch swingendem Jazz in einen zweieinhalbstündigen Konzertabend. Was den Funken im gut besuchten Jazzclub schnell überspringen ließ: Trotz altmeisterlicher Professionalität lieferten der Gitarrist und der Saxofonist ein von Begeisterungsfähigkeit getragenes Programm.

Mit von der Partie: Der deutsche Gitarrist Helmut Kagerer, den man im Jazztone schon mehrfach hören konnte, sowie der 66-jährige Saxofonist Ralph Lalama aus den USA, „jetzt schon eine Legende“, dazu ein „Großmeister seines Fachs“, wie ihm Helmut Kagerer bei der Vorstellungsrunde bescheinigte. Außerdem Bernd Reiter am Schlagzeug und der erst 22-jährige hoch talentierte Newcomer Clément Daldosso aus Paris am Bass.

Die Präzision des Zusammenspiels ist in diesem Quartett so auffällig wie bestechend. Kagerer und Lalama arbeiten seit 2011 miteinander und kombinieren auf der Bühne einen immensen musikalischen Wissensschatz mit in jeder Hinsicht enormer Kunstfertigkeit.

Bei gleichzeitig strenger formaler Verpflichtung servierte ihre Formation relaxte Jazzvielfalt, die vom karibisch anmutenden „Antigua“ bis hin zu „If Ever I Would Leave You“ aus der Broadway-Show „Camelot“ reichte. So viel Anspielungsreichtum – da machte konzentriertes Zuhören und Analysieren Spaß. „Bebop, als ob nichts wäre“, kommentierte ein Zuhörer den Mittelteil eines Stücks. Eine andere Stimme interpretierte: „Latin, aber vom Swing aus gedacht“.

Der aus West Aliquippa/Pennsylvania stammende Saxofonist Ralph Lalama zündete in dem ein oder anderen solistischen Glanzstück kleine Feuerwerke von erweiterten Harmonien und asymmetrischer Phrasierung. Minutiös lotet er das Reinheitspotenzial verschiedener Klangfarben aus. Helmut Kagerer, 1961 im niederbayerischen Passau geboren, glänzte als elegant swingender Gitarrist – mit allen Bebop-Wassern gewaschen und klangstark in introvertiert-poetischen Linien. Gespannt verfolgten die Zuhörer die zarten Dialoge zwischen Gitarre und Bass und lobten sie als „geradezu durchsichtig“.

Freilich bekamen auch die beiden jüngeren Kollegen bei diesem „New York Meeting“ getauften Programm genug Raum für solistische Präsenz. Bassist Clément Daldosso kultivierte bei „Wail Bait“ von Quincy Jones die gravitätisch dunkle Resonanz des Instruments, perfekt pointiert, getimt und getaktet. Der 35-jährige Bernd Reiter gefiel als sichtlich in sich selbst ruhender Schlagzeuger. Mit traumwandlerisch sicherem Spiel legte er das Fundament: ein Abend für Genießer.