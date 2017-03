Die Pfarrgemeinde St. Fridolin feierte am gestrigen Sonntag das Hochfest ihres Schutzpatrons, des Heiligen Fridolin von Säckingen. Als Festprediger zum Patrozinium sprach der emeritierte Erzbischof Robert Zollitsch in der dicht besetzten Stettener Kirche.

Lörrach. Zollitsch, der von 2003 bis 2013 Erzbischof von Freiburg war und zudem langjähriger Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, spannte einen Bogen vom Wandermönch Fridolin, der in Irland alles zurückließ, um sich auf Pilgerschaft zu begeben, bis zum aktuellen Weltgeschehen: „Fridolin first“, so die Anspielung Zollitschs auf das Motto des neu gewählten amerikanischen Präsidenten, habe für Fridolin nicht gegolten.

Warum er alles aufgeben habe, um als Mönch zu leben, erkannte Zollitsch im Annehmen einer „faszinierenden Botschaft“, die der Gläubige nicht für sich behalten wollte. Das, wofür es sich zu leben lohne, wollte er in die Welt hinaustragen, um andere daran teilhaben zu lassen.

Keine Mauern zum Nächsten aufbauen, sondern Brücken: Wie der Schutzpatron vor einigen hundert Jahren in den Spuren Jesu gewandelt sei, um Nächstenliebe zu praktizieren, sollte auch heute christlicher Glaube Hand in Hand gehen mit der Bereitschaft zu Solidarität und dem Austausch in der „Kultur der Begegnung“.

Zollitsch fand klare Worte zur derzeitigen gesellschaftspolitischen Lage: „Vielfalt in Europa ist nicht Gefahr, sondern Bereicherung.“ Es gehe darum, zu schenken und beschenkt zu werden, denn: „Wir vergessen zu sehr, was andere einbringen.“ Die Wurzeln Europas dürften nicht vergessen werden. Dazu zählte er die zehn Gebote ebenso wie Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit und Solidarität.

Unmissverständlich fasste er zusammen, was es bedeute, im Glauben zu leben: „Christ sein heißt für andere da zu sein.“ Wer anderes handle, zerstöre nicht nur Europa und das, was in den vergangenen 70 Jahren gewachsen sei. Auch für den Heiligen Fridolin habe es kein „Alemannien first“ gegeben, sondern Kraft und Gottvertrauen, die er als „von oben gegeben“ anerkannte.

„Bauen wir Mauern und Grenzzäune, weil unser Glaube zurückgeht?“, fragte Zollitsch angesichts wachsender Unsicherheiten. „2017 – das Jahr der Ängste“ – stelle Menschen vor die Aufgabe, sich zu fragen, „wo wir wirkliche Orientierung finden.“

Mit dem Blick nach vorne, der Perspektive der Zukunft, die der Glaube schenke, beendete Zollitsch die Eucharistiefeier.

Diese wurde unter anderem mitgestaltet von den Pfarrern Michael Spath und Thorsten Becker sowie dem Kirchenchor unter der Leitung von Andreas Mölder. Anschließend lud die Gemeinde zur Begegnung in das Gemeindehaus ein.