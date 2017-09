Lörrach Vier Jahrzehnte bei einem Arbeitgeber

Lörrach. Gleich vier Mitarbeiter konnten in den vergangenen Tagen auf das 40-jährige Dienstjubiläum bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden zurückblicken.

In einem feierlichen Rahmen wurden Gabi Thiel, Armin Schmidt, Frank Schneider und Peter Thiel von Vorstand, langjährigen Kollegen und Personalrat für ihr 40-jähriges Dienstjubiläum geehrt. In ihrer Rede würdigten der Vorstandsvorsitzende André Marker sowie die Vorstände Klaus Jost und Rainer Liebenow die Verdienste der Jubilare. Die Personalratsvorsitzende Inge Sutterer bedankte sich im Namen aller Mitarbeiter. Als Zeichen der Anerkennung wurden Urkunden der Stadt Lörrach und des Landes Baden-Württemberg sowie Geschenke der Sparkasse überreicht.

Gabi Thiel absolvierte von 1977 bis 1979 ihre Ausbildung bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden und arbeitete zunächst in der Giroabteilung. Von April 1980 bis Dezember 2001 wurde sie in verschiedenen Geschäftsstellen eingesetzt. Seit 1. Januar 2002 arbeitet Gabi Thiel an der Kasse in Lörrach.

Armin Schmidt absolvierte ebenfalls von 1977 bis 1979 seine Ausbildung bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Danach war er an der Kasse Lörrach tätig bis er seinen Dienst bei der Bundeswehr antrat. Nach seiner Rückkehr 1980 arbeitete er zunächst in verschiedenen Geschäftsstellen. Seit rund 37 Jahren ist Schmidt in der Marketingabteilung mit verschiedenen Aufgaben betraut. Seit 1995 obliegt ihm die Verantwortung für das Telefonteam.

Frank Schneider begann seine Ausbildung 1977 zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau, die er 1979 beendete. Danach war er für drei Jahre in der Giroabteilung und in verschiedenen Geschäftsstellen beschäftigt. Im März 2002 trat Schneider bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden ein. Viele Jahre arbeitete er an der Kasse in Steinen bis er im Oktober 2006 an seinen heutigen Arbeitsplatz, der Kasse Lörrach, wechselte.

Peter Thiel wurde von 1977 bis 1979 zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden ausgebildet. Nach der Ausbildung war er in der Geschäftsstelle Brombach beschäftigt. Nach einjährigem Einsatz bei der Bundeswehr kehrte er in die Sparkasse zurück und arbeitete für weitere drei Jahre in der Geschäftsstelle Brombach. Im August 1984 wechselte Thiel in die Abteilung Informationstechnologie. Am 1. Dezember 1999 wurde ihm die Leitung der Abteilung übertragen, die er bis heute erfolgreich führt, so die Sparkasse in einer Mitteilung.