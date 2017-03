Vier Jungs (acht bis zehn Jahre) aus Weil am Rhein und Lörrach haben an einem Projekt im Rahmen des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten teilgenommen. Sie werden ihre eingereichte Arbeit am heutigen Donnerstag, 2. März, um 17 Uhr im Dreiländermuseum Lörrach präsentieren.

Lörrach. Der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ist der größte historische Forschungswettbewerb für junge Menschen in Deutschland und will bei Kindern und Jugendlichen das Interesse für die eigene Geschichte wecken, Selbstständigkeit fördern und Verantwortungsbewusstsein stärken.

Seit der Wettbewerbsgründung im Jahr 1973 durch den damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann und den Stifter Kurt A. Körber haben über 136 000 junge Menschen mit mehr als 30 000 Beiträgen an den Wettbewerbsrunden unter wechselnden Themenstellungen teilgenommen.

„Gott und die Welt. Religion macht Geschichte“ lautet das Thema der 25. Ausschreibung des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten.

Vom 1. September vergangenen Jahres bis zum 28. Februar waren alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland unter 21 Jahren aufgerufen, auf historische Spurensuche vor Ort zu gehen. Es gibt 550 Geldpreise auf Landes- und Bundesebene zu gewinnen.

Dr. Walzer hat in Zusammenarbeit mit dem Dreiländermuseum Lörrach sowie der Römervilla Grenzach in den vergangenen fünf Monaten die Teilnahme von vier Jungen am diesjährigen Wettbewerb organisiert. Dabei ging es um das Thema „Religion macht Geschichte“. Die Römer und ihre Religion wurden dabei im Detail untersucht. „Die vier Jungs waren mit Feuereifer dabei, egal bei welchem Projektschritt: den Besichtigungen von Augusta Raurica, dem Römermuseum in Grenzach oder bei den Vorarbeiten im Museum und den verschiedenen Arbeitstreffen und schlussendlich bei der Erstellung des Berichts“, sagte Walzer.

„Es war unglaublich spannend zu sehen, wie die Kinder die Römer und ihre Religion aus deren Sicht heute sehen und erforschen und welche Lernmöglichkeiten sie für das Hier und Heute vorschlagen.“

Der Bericht wurde von den Kindern selbst verfasst und wird heute in Kurzform im Dreiländermuseum vorgestellt. Dabei wird auch der Lokalhistoriker Hansjörg Noe kurz in die Geschichte der Römer am Rhein einführen. n Zu den Vorträgen sind alle Interessenten eingeladen. Danach gibt es Kaffee und Kuchen.