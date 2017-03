Abgeräumt hat die Lörracher Tanzschule „Tanzwerk 3-Ländereck“ am Sonntag bei der Deutschen Meisterschaft im Breakdance in Magdeburg. Neben vier Titeln gab es diverse vordere Platzierungen (siehe Kurzinfo am Ende).

Lörrach (mek). Deutschlands beste Breakdance-Crew in der Kategorie Erwachsene wurde die Formation „Body Expression/7“ um die beiden Lehrer Mentor Shalijani und Ines Armbruster. „Die ganze Gruppe war super“, schwärmte Shalijani gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Er holte in der Kategorie „Boys Jungsenioren“ ebenfalls den Titel.



Und die Familie hatte noch mehr zu feiern: Shalijanis siebenjährige Tochter Mia-Lirije wurde dieses Mal ebenfalls Erste in ihrer Kategorie („Solo Kinder“, sechs bis elf Jahre), nachdem sie im vergangenen Jahr noch in der Vorrunde ausgeschieden war. In der Kategorie „Girls Junioren“ gab es gleich einen Doppelsieg.



Rund 150 Teilnehmer im Alter von 6 bis 35 Jahren waren in elf Kategorien angetreten. Die 2005 eingeweihte Schule „Tanzwerk 3-Ländereck“ war mit 26 Tänzerinnen und Tänzern am Start. „Wir decken inzwischen alle Kategorien ab, haben einen tollen Nachwuchs und es macht riesig Spaß“, sagte Shalijani.



Die Erfolge sichern nicht nur die Qualifikation für die Europameisterschaft, sondern ermöglichen gleichzeitig auch die direkte Teilnahme an der Breakdance-Weltmeisterschaft im Herbst in Kopenhagen.



Platzierungen:

Kategorie Solo, Girls Kinder: 1. Mia-Lirije Shalijani; Girls Junioren: 1. Carlotta Schuler, 2. Jamyla Miles, 4. Mila Chaiyxavan, 5. Elisa Kelbert, 6. Sontje Bohn;

Girls Hauptgruppe: 3. Lisa Wegner; Boys Junioren: 3. Nicolas Wurzer, Boys Hauptgruppe: 4. Aaron Blunck, 6. Dominik Sieberer;

Boys Jungsenioren: 1. Mentor Shalijani; Kategorie Crew Junioren: 2. Bad Flying Sisters/7; Crew Hauptgruppe: 1. Body Expression/7