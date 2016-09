Schon bevor er eingeschult wurde, hat Tamino, alias Luca Wuchmer Cellounterricht genommen. Der 21-Jährige ist mit klassischer Musik aufgewachsen und will nun als Rapper bekannt werden. Im Interview mit Spunk-Redakteur Dominik Vorhölter verrät er unter anderem, warum er von der Rap-Musik begeistert ist und erklärt, warum dabei der Text wichtiger ist als der Beat. Tamino, das ist ein ungewöhnlicher Name. Ist das Dein Pseudonym" Nein das ist mein zweiter Vorname. Tamino ist aber auch der Protagonist aus Mozarts Zauberflöte, deswegen habe ich das ausgesucht. Warum rappst Du jetzt" Ich habe eine klassische Musikausbildung, weil ich elf Jahre lang Cello gespielt habe. Damals hatte ich einmal in der Woche Unterricht. Als dann für mich wichtigere Dinge aufkamen wollte ich trotzdem weitermachen und meine eigene Musik machen. Denn die Musik ist etwas, was mich schon immer begleitet, besonders Rap und Hiphop – damit bin ich aufgewachsen. Ich will mit der Musik etwas kreatives schaffen um den Leuten etwas zu geben, das sie gerne hören. Was genau macht deinen Stil aus" Schwerpunktmäßig geht das, was ich mache Richtung Boom Bap Battle-Rap. Aber ich beschäftige mich auch mit Themen wie zum Beispiel Konsum oder „Flüchtlingsprobleme“. Alles was ich mache geht in Richtung Battle-Rap. Was bedeutet das" Kannst Du das näher beschreiben" Battle-Rap ist ein gewisser Grundstein des Raps. Früher gab es Freestyles, da ging es darum, den anderen Rapper mit besseren Punchlines und Vergleichen zu übertrumpfen um dafür mehr Applaus vom Publikum zu bekommen als der andere. Kannst Du ein Beispiel nennen aus der Popkultur" Oh, das ist schwierig zu sagen. Sylabil Spill ist ein bekannter Rapper. Bekannt ist auch Megaloh aus Berlin, der in seinen frühen Zeiten als Rapper auch Battle-Rap gemacht hat, wenn man an seine EP „Monster“ denkt. Nimmst Du Dir einen von denen oder einen anderen Rapper zum Vorbild" Es ist jetzt nicht so, dass ich mich an denen orientiere und mir zum Vorbild nehme. Ich „battle“ nicht mit irgendwelchen anderen Rappern, das heißt ich nenne nicht alle direkt beim Namen, sondern benenne auch die Probleme, die sich die Gesellschaft aufhalst. Da ist zum Beispiel der Konsum, der dazu führt, dass die Menschen mit Statussymbole anhäufen, nur weil sie denken, dass es von ihnen verlangt wird. Ich finde übermäßigen Konsum schwachsinnig, weil dadurch die Individualität in der Gesellschaft verschwindet. Wie entstehen Deine Texte, etwa unter der Dusche oder hast Du unterwegs Eingebungen" Meistens ist es so, dass ich einen Beat habe, auf dem ich anfange, Texte zu schreiben. Manchmal habe ich auch eine Idee und fange an, den Text zu schreiben und schaue dann, dass der Beat dazu passt. Beim Texten bin ich aber eher für mich selbst und in meinem Zimmer. Was ist für Dich wichtiger – der Beat oder die Sprache" Da muss ich den Rapper Lakmann zitieren, der gesagt hat, dass es keinen Sinn hat zu texten, wenn dir nur der Beat gefällt. Der Beat ist ein tragendes Element aber der Text ist das wichtigste. Welche Erwartungen hast du am kommenden Samstag an Dein Publikum" Eigentlich habe ich wenige Erwartungen an das Publikum und freue mich einfach auf meinen Auftritt. Solange der Vibe stimmt, also die Stimmung passt, wird alles gut. Und davon geh ich einfach mal aus. Tamino, vielen Dank für das Gespräch!