Lörrach Vom Fleischliebhaber bis zum Veganer

Nachrichten-Ticker

04:49 Polizei fahndet nach Lebensmittel-Erpresser

Friedrichshafen - Nach dem Fund vergifteter Lebensmittel am Bodensee fahndet die Polizei weiter intensiv nach dem Täter. Der Unbekannte hat nach Angaben der Beamten mit der Manipulation weiterer Produkte in deutschen Supermärkten und Drogerien gedroht, um eine zweistellige Millionensumme zu erpressen. Fünf vergiftete Gläschen mit Babynahrung waren bereits in Friedrichshafen entdeckt worden. Es gebe inzwischen mehrere Hundert Hinweise auf den Täter, sagte Polizeivizepräsident Uwe Stürmer in der SWR-"Landesschau". Zuvor hatte die Polizei Bilder veröffentlicht, die den Verdächtigen zeigen.

04:00 Erdogan und Putin zeigen Einigkeit bei Irak und Syrien

Ankara - Russland und die Türkei wollen nach den Worten des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan eine Spaltung des Iraks und des Bürgerkriegslandes Syrien verhindern. Nach einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin sagte Erdogan in Ankara: Beim Thema territoriale Integrität, sei es die des Iraks oder Syriens, seien sie einer Meinung. Putin verwies auf die Haltung seiner Regierung, wonach das Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Irak das Land nicht destabilisieren dürfe. Erdogan betonte erneut, das Unabhängigkeitsreferendum habe "überhaupt keine Legitimität".

03:43 UN-Chef: Rohingya-Krise humanitärer und menschenrechtlicher Alptraum

New York - UN-Generalsekretär António Guterres hat die Krise um die muslimische Minderheit der Rohingya in Myanmar als "humanitären und menschenrechtlichen Alptraum" bezeichnet. Seit dem Ausbruch der Gewalt Ende August habe sich die Krise zur "am schnellsten voranschreitenden Flüchtlingsnotsituation der Welt" entwickelt. Das sagte Guterres vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Mehr als eine halbe Million Menschen sind seit Beginn der Krise nach UN-Angaben ins benachbarte Bangladesch geflohen.

03:42 Digital-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Tallinn

Tallinn - Nach der Debatte über EU-Reformen besprechen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs heute, wie Europa die Chancen des Internets besser nutzen kann. Themen des EU-Digitalgipfels im estnischen Tallinn sind unter anderem der Ausbau des schnellen Internets, die technische Umstellung von Wirtschaft und Behörden, die Sicherheit vor Cyberangriffen und Hilfen für Millionen Europäer, die sich mit der Nutzung des Internets immer noch schwer tun.

03:40 Altkanzler Schröder kandidiert für Aufsichtsrat bei Rosneft

St. Petersburg - Altbundeskanzler Gerhard Schröder kandidiert heute für den Aufsichtsrat des größten russischen Ölkonzerns Rosneft. Bei der Aktionärsversammlung in St. Petersburg gilt Schröders Wahl als sicher, weil er von der russischen Regierung nominiert worden ist. Dem Staat gehört die Mehrheit an Rosneft. Medienberichten zufolge soll er sogar die Leitung des Gremiums übernehmen. Im Bundestagswahlkampf hat die Personalie der SPD wie Schröder viel Kritik eingetragen. Rosneft steht wegen des verdeckten russischen Militäreinsatzes in der Ostukraine auf der EU-Sanktionsliste.