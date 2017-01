Lörrach. Die Lörracher Naturfreunde offerieren in ihrem Jahresprogramm 2017 eine facettenreiche Palette an Angeboten: Von den Bienenfressern am Kaiserstuhl bis zur Kultur- und Wanderreise nach Armenien und Georgien am Kaukasus.

Im Winter gibt es vielfältige Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Familien – etwa Ausflüge mit Skiern und Schneeschuhen in den Alpen, den Vogesen und im Schwarzwald. Auch eine Skifreizeit in den Dolomiten gehört zum Programm. Die Wassersportgruppe beginnt mit einer Eisfahrt im Januar. Sie werden ein Sicherheitstraining absolvieren, um für folgende Unternehmungen gut gerüstet zu sein: Wildwassertage am Genfer See, „Fels und Wasser im Tessin“, Fahrten auf dem Doubs und in Südtirol sowie eine Wildwasserwoche in Kärnten und Slowenien.

Ab März werden Wanderungen zum Nonnenmattweier, im Jura, am Kaiserstuhl, am Wasserfallsteig, am Schwarzsee oder eine Genusswanderung am Fronalpstock, beides in der Schweiz, angeboten. Für die Seniorengruppe gibt es Angebote in der Nähe, eines der schönsten Ziele ist Gersbach.

Auch Kulturwanderreisen bieten die Naturfreunde an: eine Woche in der Provence, Gesundbaden in Abano in Italien und nach Armenien und Georgien im Kaukasus.

Ebenfalls vorgesehen ist ein Besuch der Oper „Carmen“ in Bregenz, des Schmuckmuseums und der römischen Ausstellung im Gasometer in Pforzheim, Colmar im Advent inklusive Unterlinden-Museum und Weihnachtsmarkt sowie das Adventskränzli im Vereinsheim der Singgruppe.

Im Vereinheim „am Gleis“ werden Bildvorträge über die Dolomiten, Flussreisen durch Holland-Flandern und über den Jemen gezeigt. „Arn“ lädt zum Spargel- und Forellen-Essen und zur Metzgete ein. Bei den Naturfreunde-Häusern in Lörrach und Gersbach sind mehrere Arbeitseinsätze geplant.

Das Programm ist im Rathaus, in der Tourist-Info und in der Stadtbibliothek erhältlich.