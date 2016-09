Heimat – diese spezielle Beziehung von Menschen zu einer Raumschaft und deren Bevölkerung, lässt eine Vielzahl individueller Zugänge und Haltungen zu. Dem „Umgang mit Heimat und Alemannentum in der südbadischen Grenzregion“ näherte sich am Dienstagabend eine Veranstaltung des SPD-Ortsvereins Lörrach durch die Betrachtung zweier Personen an: Hermann Burte und Friedrich Kuhn.

Lörrach. Im Zentrum stand die Frage, wie beide, vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus, mit dem Thema umgegangen sind und sich politisch verhalten haben. Während Kuhn sich am Widerstand beteiligte, war Burte einer der ideologischen Wegbereiter und später Parteigänger der Nationalsozialisten, schreibt die SPD in ihrer Einladung zum Vortragsabend im Hebelsaal. Die Thematik ist auch vor dem Hintergrund der Diskussion um die Ehrenbürgerwürde der Stadt Lörrach für Burte zu sehen. Stadträtin Christiane Cyperrek arbeitet für die Gemeinderatsfraktion an einem Antrag, der die Aberkennung der Ehrenbürgerschaft von Burte und Walter Köhler fordert (wir berichteten).

Der Historiker und Stadtrat Hubert Bernnat betonte, dass in diesem Zusammenhang keine Bewertung des literarischen Schaffens von Burte vorgenommen werde. Ebenso wenig stellte der ehemalige HTG-Direktor Wert und Bedeutung von „Heimat“ in Frage. Indes erläuterte Bernnat anhand zahlreicher, ausführlich vorgetragener Zitate und Textpassagen – unter anderem, um sich gegen den Vorwurf der unangemessenen Verkürzung zu wappnen – wie starr Burte Heimat idealisierend zu etwas verklärte, was sie nie war – auch damals nicht. Gleichzeitig sei jede Veränderung von Heimat negativ besetzt gewesen.

Bernnat zitierte aus Burtes Roman „Wiltfeber“ (1912), in dem die Hauptfigur bereits mit Inbrunst von „der Liebe aus dem Blute heraus“ oder den „Dingen des Glaubens, der Rasse und der Macht“ fabuliert – und Burte sich selbst als dessen Schüler in diesem Werk einführt.

Selbst im als eher unpolitisch geltenden Gedichtband „Madlee“ (1923) fänden sich deutlich antisemitische Züge, so Bernnat über Burte, der sich auch nach 1945 nie von Gesagtem oder Geschriebenen distanziert habe.

Und mit Blick auf künstlerische Ausdrucksformen belegte ein vom Referenten zitiertes Textbeispiel, wie opportunistisch Burte sein Verhältnis zum Dialekt nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten zu Gunsten der Hochsprache modellierte.

Zwar sei Burte „kein stromlinienförmiger Nazi“ gewesen, so Bernnat – indes betont auch das Internet-Lexikon „Wikipedia“, dass Burte „spätestens seit 1912 ein Verfechter der völkischen Ideologie und später ein Anhänger nationalsozialistischer Ideen“ war.

Der Historiker Ulrich Tromm skizzierte dagegen Facetten aus dem Leben von Friedrich Kuhn, einem Lehrer und bedeutenden Archäologen, der als heimatverbundener Sozialdemokrat „bis zum letztmöglichen Zeitpunkt“ Stellung gegen die NSDAP bezogen habe.

Die „Vernarrtheit der Nazis in Archäologie“ bewahrte Kuhn vor der Versetzung, ein „Schutzengel“ wohl vor dem Tode, als die Freiburger Staatsanwaltschaft nach einer Denunziation die Ermittlungen der Gestapo kurz vor Kriegsende an sich zog und der Prozess letztlich nicht stattfand.

Kuhn pflegte unter anderem Kontakte nach Basel, lieferte Informationen ins benachbarte Ausland und half bei illegalen Grenzübertritten. Als politischer Mensch und als Archäologe hat er sich die Heimat in anderer Weise erschlossen als Burte. Buchstäblich tiefschürfend, aber auch mit Weitblick.

Und mit Blick auf zuletzt erschienene Leserbriefe, die hinsichtlich Burte beschwichtigend im Sinne von: „Wir sind doch alle Kinder unserer Zeit“ argumentierten, sagte Tromm: „Das ist schon richtig – aber es macht einen Unterschied, ob man ein Verfolger oder ein Verfolgter ist.“