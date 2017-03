Lörrach Vom Willen, anders zu sein

Lörrach. Mit „Frerk, du Zwerg“ von Finn-Ole Heinrich bringt das Junge Theater unter der Regie von Birgit Vaith eine fantasievolle Geschichte vom Willen anders zu sein – von Mut, Kreativität und Selbstvertrauen auf die Theaterbühne des Alten Wasserwerks. Die Premiere findet am Samstag, 1. April, statt.

Die Story: Frerk ist klein, nicht besonders stark und wird ausschließlich „Frerk der Zwerg“ genannt. Aber in Frerks Kopf wohnen wilde Gedanken und viele fantastische Wörter: Er träumt von Abenteuern und zotteligen Hunden. Als Frerk ein seltsames Ei findet und aus Versehen in seiner Hosentasche ausbrütet, fühlt es sich eine Zeit lang so an, als ob sein Leben Anlauf nehmen würde... n Aufführungen: Samstag, 1., Sonntag 2. April; Samstag 1., Sonntag 2. Juli, jeweils 17 Uhr. Karten: theaterreservierung@sak-loerrach.de oder 0176/83 10 76 86