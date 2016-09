In der Vortragsreihe zur Ausstellung „Industriekultur“ spricht Beat Stüdli zur Geschichte der chemischen Industrie. Lörrach. 14 Exkursionen und sechs Vorträge vertiefen Themen der großen aktuellen Ausstellung „Reiches Erbe – Industriekultur im Dreiland“. Der zweite Vortrag widmet sich der Geschichte der chemischen Industrie in und um Basel. Beat Stüdli von der Universtität Basel spricht dazu im Dreiländermuseum. Er hat intensiv zur Thematik geforscht. Beat Stüdli ist Wirtschafts- und Sozialhistoriker an der Universität in Basel. Als Schweizer Partner des grenzüberschreitenden Projektes Industriekultur hat er im Auftrag der Uni Basel die Geschichte der hiesigen Chemieindustrie grenzüberschreitend erforscht und die Beiträge dazu für den Ausstellungskatalog verfasst, der im Oktober in der Reihe Lörracher Hefte erscheinen wird. In seinem Vortrag zeigt er auf, wie Mitte des 19. Jahrhunderts in Mulhouse und Basel eine chemische Industrie entstand, die später in die ganze Welt expandieren konnte. Die aktuelle Sonderausstellung im Dreiländermuseum zeigt in einem eigenen Ausstellungsbereich, dass Ausgangspunkt der chemischen und pharmazeutischen Industrie die damals im Dreiland weit verbreitete Textilindustrie war. Unternehmer experimentierten mit natürlichen und synthetischen Farben für den Textilstoffdruck. Stüdli beleuchtet aber auch politische Faktoren, durch die in Basel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine bedeutende chemische Industrie entstand. Der Vortrag am kommenden Dienstag, 6. September, beginnt um 19 Uhr im Hebelsaal des Dreiländermuseums. Der Eintritt ist auf Einladung des Museumsvereins frei. Beim nächsten Vortrag gibt dann am 5. Oktober Robert Neisen einen Überblick über die grenzüberschreitende Entwicklung der Industrielandschaft zwischen Lörrach, Basel und Mülhausen. Bis dahin bietet das Rahmenprogramm zur Ausstellung aber noch zehn Veranstaltungen anderer Art, als nächstes am 13. September einen Besuch des Schaudepots von KBC Lörrach. Informationen zu allen 50 Veranstaltungen und zur Ausstellung finden sich in der Ausstellungsbroschüre, erhältlich im Dreiländermuseum, und im Internet unter www.dreilaendermuseum.eu.