Was ist Poesie und wie lässt sie sich im 21. Jahrhundert erleben? Den Versuch einer Antwort darauf gaben mit Rainer Maria Rilkes Zentralwerk europäischer Lyrik, den „Duineser Elegien“, Lucas Fels, Cellist des Arditti String Quartet London, und Gerd Heinz, Schauspieler und Regisseur am Sonntag im Burghof.

Lörrach. Eine Antwort auf diese Frage gab auf ideale Weise auch der Raum im Burghof. Poesie, so gestaltet es Bühnenbildnerin Lilot Hegi, ist Gespräch im offenen Raum, ist Dialog mit und innerhalb der Künste. So sitzen die Zuhörer im Kreis, Sprecher und Musiker bewegen sich aufeinander zu oder verweilen nur kurzfristig auf Inseln, betrachten, sinnieren oder dozieren.

Das Wort hat nicht ausschließlich das Sagen

Wenn Schauspieler Gerd Heinz seine Rezitation beendet, fordert er mit einladender Gebärde den in Lörrach geborenen Lucas Fels dazu auf, das Gespräch am Cello weiterzuführen. Lichtkugeln fallen auf die Einsamen und erhellen für kurze Zeit das Dunkel. An großer Leinwand ein gekritzelter Text Rilkes, den es nun für alle zu interpretieren gilt.

Dabei hat nicht das Wort ausschließlich das Sagen, es ist auch der Cellobogen, es sind auch Geste und Gang, es sind Atmosphäre und Lichtarbeit, in die das Wort hineinhallt. Antwort geben muss auf besondere Weise der Zuhörer, der sich in der Mitte eines zirkular geführten Gesprächs erlebt und nicht anders kann, als eine Haltung zum Geschehen einzunehmen.

Was kommt bei ihm an? Das vermag genauso vielfältigst ausfallen wie das, was gesendet wird. Er ist in jedem Fall gefordert, in einen Spiegel zu sehen und dem dichterischen Wort intensiv nachzuspüren. Er wird eingeladen, dessen reflektierender Verkoster zu sein. Vermag das Cello das Unsprechbare und die Leerstellen wahrer und kräftiger sagen? Ist es die inszenierte Zeit, die Tiefe verleiht? So oder so: In dieser Umsetzung darf die Seele langsam gehen und versteht, was Rilke vielleicht meinte, als er sagte: „An die Musik/Atem der Statuen/Vielleicht/Stille der Bilder/Du Sprache wo Sprachen enden.“

Zu den fünf Elegien wurden fünf Kompositionen sorgsam ausgewählt. „Curve with plateau“ von Jonathan Harvey (1939-2012) lässt nicht allein die Klage, sondern darüber hinaus die Absurdität des Daseins, das Brüchige, Verwirrende anklingen. Kein Nachhausekommen, kein Ort, nur Phrase und Andeutung.

Während „Bleiben nirgends ist“, bleibt zumindest das Eine: das unvermeidlich Widersprüchliche, das es auszuhalten gilt. Die existenzialphilosophische Vorlesung im Klangraum scheint zu sagen: Nur wer die Vergänglichkeit und den Tod annimmt, ist ganz. Dann erst ist die Feier des Lebens möglich. „Siehe, ich lebe! Überzähliges Dasein entspringt mir im Herzen!“ dichtet Rilke in der neunten Elegie und lobt darin das Glück der Sprache.