Von Ines Bode Seit einem guten Jahr arbeitet der Lörracher Benjamin Heydeck im Luise-Klaiber-Haus Kandern. Pudelwohl fühlt er sich in dem Alten- und Pflegeheim, sehr bereichernd sei der Job. Wer jedoch auf das unübersehbare Tattoo des 31-Jährigen schaut, ahnt, das ist nicht seine erste Arbeitswelt. Schrauben, Schläuche, Platine (Montageplatte) und Zahnräder sind es, die den Unterarm zieren. Das dunkle Tattoo entstand auch in einer Zeit, der eine wichtige wie schwere Phase folgen sollte, sah er sich doch selber nur als Rädchen im großen Getriebe. Klar geworden war, die erste Ausbildung als „Produktveredler Textil“ wird nicht sein Lebensbegleiter sein. Keine einfache Erkenntnis für jemanden, der den Punkt Ausbildung hinter sich hatte. Mit Grübeleien darüber, wie es nun weiter gehe, stellten sich gar ernste, seelische Beschwerden ein. „Behilflich bei der Neuorientierung war meine Mutter“, erzählt Heydeck. Neben dem Beruf engagiere sie sich in sozialer Hinsicht, helfe Menschen im Alltag. Wohl aus dieser Perspektive riet sie dem Sohn, in die soziale Branche zu wechseln – denn auch er verfüge über die soziale Ader. Also ließ er den technischen Kosmos hinter sich. Einfach sei der Schritt nicht gewesen, schließlich lagen drei Jahre Berufsausbildung, drei Praxisjahre als Textilveredler in einer Brombacher Firma und ein Jahr Zusatzausbildung in Bayern zum Textiltechniker hinter ihm. Da stellt sich die Frage, war die Berufswahl falsch, obwohl gut durchdacht" Oder war die Wahl richtig und das Drumrum, also die Bedingungen, falsch" Ersteres, ist Heydeck überzeugt. Er erkannte in einem schleichenden Prozess, „ich bin gar nicht der Technik-Typ, monotone Abläufe sind nicht mein Ding“. Unterm Strich hatte er sich die Branche viel abwechslungsreicher vorgestellt. Unterschätzt habe er den Druck, bedingt durch eine schwankende Marktlage. Die gesuchte Abwechslung sollte er finden – in der Arbeit mit Senioren. Wer ihn vergangenen Sommer am Besuchertag im Klaiber-Haus erlebt, ist ebenfalls überzeugt. Mit Besonnenheit kümmerte er sich um Bewohner und deren Anhang, half bei der Verköstigung, reagierte auf Wünsche, plauderte mit Anwesenden und das Alles mit freundlich-zufriedener Miene. Dabei ist er damals gerade erst angekommen in dem neuen Umfeld. Ein Jahr später bewegt sich Heydeck zielsicher durch die Einrichtung, und seine Gesichtszüge drücken vielleicht noch ein bisschen mehr Zufriedenheit aus. Im oberen Stock ist sein Wohnbereich ansässig, eine Handvoll Mitarbeiter leisten Dienst, Benjamin ist als Präsenzkraft in der Betreuung tätig. Und er wartet mit einer Neuigkeit auf: in Kürze starte er erneut eine Ausbildung. Nochmal zwei Jahre wolle er investieren, dann sei er Alten-Therapeut (nicht zu verwechseln mit Altenpfleger), könne später eine Station leiten. Was schätzt er nun an dem völlig anderen Terrain" Die Tätigkeit sei erfahrungsreich und interessant. Anforderungen seien etwa, Bedürfnisse zu erkennen und zu beheben. So könne er bei Bewohnern gute Gefühle erzeugen. Ziel sei, dass die 60- bis 102-Jährigen sich geschätzt fühlen. Betreut werden Rüstige wie Bettlägerige. Entlocke er letzteren ein Lächeln, war er erfolgreich, freut sich Heydeck. Weiter gehören zum Pensum das Zuhören und Reden. Manchmal nur Zuhören. Rede jemand gern, der viel erlebt hat, zudem in Kriegszeiten, dann hat auch der Betreuer positive Momente: Geschichte aus erster Hand zu erfahren – 70 Jahre später wohl ein rares Gut.