Lörrach Vordere Plätze für Hitzfeld und Juillerat

Lörrach. Das Voltigieren wird groß geschrieben beim Reiterverein Lörrach, mehr als 80 Kinder und Jugendliche trainieren in verschiedenen Spiel- und Leistungsgruppen die Akrobatik auf dem Pferd bis auf Wettkampfniveau. Besonders die Einzelvoltigierer waren in dieser Saison bereits erfolgreich an Turnieren unterwegs.

Am Start waren in unterschiedlichen Altersklassen Cléo Juillerat im Junior Einzel und Annika Hitzfeld im Senior Einzel.

Beim Turnier in Leonberg kam Juillerat auf Platz sechs, Hitzfeld konnte sich hier den Sieg sichern. Bei den Süddeutschen Meisterschaften in Schwaigern erreichte Juillerat Platz zwölf und Hitzfeld wurde 13. Hervorragende Erfolge konnten beide bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Biberach vorweisen. Juillerat erreichte Platz sechs, Hitzfeld kam auf den fünften Rang und machte sich zunächst Hoffnungen auf eine Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in Verden. Leider stellte sich heraus, dass sie dafür zunächst in eine höhere Klasse aufsteigen muss, es gilt also noch ein paar Turniererfolge zu sammeln, so der Verein.

Der Voltigiernachwuchs konnte sein Können kürzlich intern unter Beweis stellen. Bei der Prüfung zum Motivationsabzeichen wurden neben dem praktischen Voltigieren auch Kenntnisse in theoretischer Pferdekunde sowie der Pferdeumgang in Theorie und Praxis überprüft. 32 Teilnehmer im Alter von acht bis 15 Jahren konnten glücklich das Abzeichen in Empfang nehmen, das einen Ansporn für das weitere Training darstellen soll.

Eine weitere Motivation für die RVL-Voltigierer ist das Voltilager, das jedes Jahr in Neubulach stattfindet. In diesem Jahr fuhren sieben Kinder mit Pferd und Trainerin Steffi Kölblin in den Schwarzwald für eine Woche intensives Training. Dieser Aufenthalt ist sehr beliebt bei den Voltigierern und immer ein Höhepunkt.