Lörrach Vortrag zum Verdauungstrakt

Nachrichten-Ticker

09:00 2-jährige Tochter missbraucht - lange Haftstrafe für Vater

Lübeck - Wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung seiner zweijährigen Tochter ist ein Mann zu zehn Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Zudem ordnete das Lübecker Landgericht die Unterbringung des 29-Jährigen in der geschlossenen Psychiatrie an. Einen 47 Jahre alten Mittäter verurteilte die Strafkammer zu zehn Jahren Haft. Beide Männer hatten gestanden, das vor Angst und Schmerzen schreiende Kind misshandelt, missbraucht, vergewaltigt und geknebelt zu haben.

08:58 Telefonieren wie daheim - in der EU entfallen Roaming-Kosten

Bonn - Für die Verbraucher in der Europäischen Union beginnt eine neue Zeitrechnung des Mobilfunks: Ab heute heißt es für alle mobilen Quasselstrippen und Liebhaber des Surfens von unterwegs: keine Zusatzkosten mehr beim Einsatz des Handys im EU-Ausland. Die Kundenabzocke durch überhöhte Roamingkosten - also die Gebühren für die Durchleitung von Handygesprächen, Nachrichten und Daten in das Heimatland - ist damit endgültig vorbei. In den vergangenen Tagen hatten verschiedene Betreiber ihre Kunden bereits über den nun anstehenden Wegfall der sogenannten Roaming-Gebühren informiert.

08:22 Bericht: US-Sonderermittler untersucht Vorwürfe gegen Trump

Washington - In der Russland-Affäre steht US-Präsident Donald Trump nun persönlich im Kreuzfeuer. Sonderermittler Robert Mueller hat nach einem Bericht der "Washington Post" Ermittlungen gegen Trump aufgenommen. Es würden Vorwürfe geprüft, wonach er versucht habe, unzulässigen Einfluss auf die Justiz zu nehmen. In der vergangenen Woche hatte der frühere, von Trump entlassene FBI-Chef James Comey vor dem Geheimdienst-Ausschuss des US-Senats beschrieben, wie Trump ihn von einem Fallenlassen der Ermittlungen gegen Trumps früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn überzeugen wollte.

08:14 Stromausfall am Brüsseler Airport bringt Flugverkehr durcheinander

Brüssel - Ein Stromausfall am Brüsseler Flughafen hat am Morgen die Nerven von Reisenden strapaziert. Infolge der Panne um kurz vor 5.00 Uhr früh kam es zu Verspätungen. Hunderte Passagiere mussten zeitweise im Freien warten, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Dem Sender RTBF zufolge wurde der Flugverkehr um 6.30 Uhr wieder aufgenommen. Die Betreiber erwarteten jedoch noch für den ganzen Tag Verzögerungen im Ablauf. Passagiere sollten dennoch pünktlich am Flughafen sein, hieß es.

07:30 Streit um Autobahn-Wurst - Behörde bleibt hart

Rodaborn - Im Streit um den Verkauf von Bratwürsten an Deutschlands erster Autobahnraststätte in Thüringen bleibt die zuständige Behörde hart. "Wir haben Frau Wagner gebeten, das zu unterlassen", sagte der Präsident des Landesamtes für Bau und Verkehr, Markus Brämer, der dpa. Andernfalls werde demnächst das bereits angedrohte Zwangsgeld festgesetzt. Imbissbetreiberin Christina Wagner aus Rodaborn an der A9 will aber nicht aufgeben und hat eine Petition an Bundeskanzlerin Angela Merkel gestartet. Mehr als 3200 Menschen haben im Internet bereits unterzeichnet.