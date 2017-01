Lörrach (pad). Gut aufgestellt startet der Lörracher Schwarzwaldverein mit seinen rund 1250 Mitgliedern ins neue Jahr. Unter dem Motto „Freizeit – Wandern“ wird das Jahresprogramm 2017 an alle Mitglieder verteilt. Es ist auch im Rathaus und bei den Ortsverwaltungen erhältlich.

Das Programm umfasst insgesamt 122 Freizeitangebote – vom Wandern, Skilaufen, Radfahren bis hin zu Freizeitwochen. Für alle Alters- und Interessengruppen ist etwas dabei: für Berg- und Velo-freunde, Skiläufer sowie Alpinisten, die auch strengen Anforderungen nicht aus dem Weg gehen.

Gemeinsam mit dem Schwarzwaldverein Weil am Rhein startet das Wanderjahr an Dreikönig (Freitag, 6. Januar). Ziel ist die Daur-Hütte, wo es Glühwein und Brezeln gibt. Die Lörracher Teilnehmer treffen sich mit ihrem Vorsitzenden Uli Nitsche um 12.30 Uhr bei der Tumringer Wiesebrücke.

Im Jahresverlauf kümmern sich die zurzeit 25 Wanderführer des Vereins unter anderem um Ski-, Rad- und Wanderwochen. Es gibt Winterwandern in Arosa, Winterwoche in Tannheim und Ski alpin in Gardena/Grödnertal.

Angeboten werden außerdem Rad-Wanderwochen auf Zypern, Sardinien, in Apulien und auf Lanzarote. Im Sommer wird eine Woche lang in Umbrien gewandert, ebenso im Jura, im Kleinwalsertal und im Bregenzerwald. Schließlich sind Wandertage im Unterengadin, in Südtirol und in Baiersbronn im Schwarzwald vorgesehen.

Im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft steht ein Treffen mit dem Club „Vosgien“ am Pfingstmontag, 5. Juni, im Schwarzwald und am Sonntag, 8. Oktober, in den Vogesen. Eine Begegnung mit Freunden aus Grenzach-Wyhlen und Weil am Rhein findet am Freitag, 8. April, in der Kaltenbach-Stiftung statt.

Beliebt sind der von Brigitte Thomä-Weber geleitete „Kurzwandertreff“ an jedem letzten Dienstag im Monat und der „Damenwandertag“ mit Hannelore Helm an jedem zweiten Dienstag im Monat mit abschließender Einkehr.

Anerkennung findet die Arbeit der Wanderwarte Manfred Helm, Willi Becherer und Christoph Paschke. Sie sorgen unter anderem für die Ausschilderung der fast 100 Kilometer Wanderwege in und Lörrach.

Das Wanderheim „Belchenblick“ in Neuenweg wird von Hannelore Burger geleitet.

Kontakt: Uli Nitsche (Vorsitzender), Ringstraße 6, 79541 Lörrach, Tel. 07621/ 6860055; Internet: www.swv-loe.de oder www.schwarzwaldverein-loerrach.de. (Geschäftsstelle: Lörracher Straße 15, Tel. 07621/576 489, jeden 1. Donnerstag im Monat von 17 bis 19 Uhr.)