Lörrach Wanderung durch ferne Welten

Von Matthias Stauss

Zum wiederholten Male gastierte das Else-Klink-Ensemble am Mittwoch im Burghof. Der Auftritt der Künstler aus dem Eurythmeum Stuttgart erfolgte auf Einladung des Lörracher Vereins zur Förderung der Eurythmie. Hinter dem Begriff verbirgt sich eine Tanzart, bei der Klänge, Rhythmen und Melodien in Form von tänzerischen und schauspielerischen Bewegungen wiedergegeben werden.

Lörrach. Benedikt Zweifel, künstlerischer Leiter des Ensembles, verglich das Programm mit einer persönlichen Wanderung durch fremde Landschaften. Begleitet von einem Streichquartett präsentierten die Künstler zum Auftakt die erste Elegie von Petry Vasks. Gekleidet mit bunten Gewändern, bewegten sie sich elegant und ausdrucksstark über die Bühne. Mit ständig wechselnden Figuren offenbarte sich dem Publikum ein eindrucksvolles Farbenspiel.

Es folgte mit „dem inneren Weg des Menschen“‟ eine Formkomposition in der Stille. Ohne musikalische Begleitung, rein mit Mimik und Gestik, schafften es die Tänzerinnen und Tänzer, die drei Mysterienbilder Feuer, Wasser und Luft darzustellen. Lichterspiele begleiteten die Bewegungen.

Dass Eurythmie nicht nur abstrakte Kunst, sondern auch Kabarett-Elemente beinhalten kann, zeigte das Ensemble bei drei aufeinanderfolgenden Kurzgeschichten, elegant verlesen von Armgard von Gagern. Im Stück „Wahnsinn und Liebe‟ verkörperte jeder einzelne Künstler einen Begriff wie Furcht, Neugier oder eben den Wahnsinn und die Liebe. Aus Versehen verletzt der Wahnsinn die Liebe beim Versteck-Spiel an den Augen. Das Resultat: Die Liebe mache blind.

Mit dem Klavierquintett in g-Moll Opus 57 von Dmitri Schostakowitsch fand der Abend seinen Höhepunkt. In seinem Werk setzt sich der Komponist künstlerisch mit seinen Leiden unter der Herrschaft von Josef Stalin auseinander. Was in der Darstellung zunächst scheinbar heiter wirkt, spiegelt in Wirklichkeit die bedrohliche und persönliche Situation des Komponisten zu seinen Lebenszeiten wieder.

Auch hier gelang es den Künstlern wieder eindrucksvoll, Stimmung einzig durch Bewegungen zu erzeugen. Das Publikum spendete lang anhaltenden Applaus.