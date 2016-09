Lörrach. Was ist Dichte" Wie fühlen sich 100 Wohneinheiten pro Hektar an" Um diese abstrakten planerischen Einheiten in der gebauten Stadt sichtbar zu machen, veranstaltet die Stadt Lörrach am Dienstag, 6. September, in der Zeit von 11 bis 13 Uhr eine Radtour mit interessierten Bürger. Die geplante Radtour führt die Teilnehmer unter der Leitung von Oberbürgermeister Lutz, Neuhöfer-Avdic, Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung, und Mario Flammann vom Büro Pesch & Partner vorbei an markanten Wegpunkten in der Stadt. Die Wegpunkte geben nicht nur einen Überblick wie „Dichte“ gebaut aussehen kann, teilweise handelt es sich auch um Potenzialflächen. Die Radtour führt auf ebener Strecke durch das Stadtgebiet und endet am Brauhaus Lasser, Wallbrunnstraße 31. Die Teilnehmer werden um angepasste Kleidung gebeten. Eine Anmeldung zu der Radtour ist erforderlich bis Montag, 5. September, unter, Email: medien-kommunikation@loerrach.de oder Tel. 07621/415652.