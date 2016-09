Unsere Zeitung will es genau wissen: Wie bewerten die Lörracher ihre Stadt und ihre Stadtteile" Was ist gut, was könnte besser sein" Nach dem OrtsCheck in Brombach und Haagen ist jetzt die Kernstadt an der Reihe. Auch Hauingen wird in diesem Jahr noch gecheckt. Übrigens: Unsere Leser können mitmachen und gewinnen. Unter den Teilnehmern werden sechs Mal 50 Euro verlost. Von Guido Neidinger Lörrach. Abgefragt werden beim Orts-Check eine Reihe von Themen. Hier einige Beispiele: Welche Note geben Sie den Einkaufsmöglichkeiten in Lörrach" Wie sieht es aus mit der Naherholung, mit Kultur und Festivitäten" Was denken Sie über die Sport- und Freizeitmöglichkeiten" Wie bewerten Sie die Verkehrsbelastung" Welche Möglichkeiten haben Eltern in Lörrach bei der Kinderbetreuung" Auch die ärztliche Versorgung vor Ort und das gastronomische Angebot werden unter die Lupe genommen. Diese und eine Reihe weiterer Fragen stellen wir Ihnen in unserem Orts-Check-Fragebogen, der in den nächsten Tagen in den Briefkästen der Lörracher Haushalte steckt. Alle Bürger aus Lörrach (außer Brombach, Haagen und Hauingen) sind eingeladen, an der Umfrage unserer Zeitung teilzunehmen. Auch Jugendliche können sich beteiligen. Was gefällt an Lörrach, was ist verbesserungswürdig" Über den Fragebogen möchten wir aus erster Hand erfahren, was den Bürgern an ihrer Stadt gefällt und, was verbesserungswürdig ist. Die Fragebögen werden ab morgen an alle Haushalte in Lörrach (auch Salzert, Tumringen, Tüllingen) verteilt. Denkbar ist, dass nicht gleich am ersten Verteiltag alle Bürger den Fragebogen im Briefkasten finden, da die Verteilung bis zum 20. September dauern wird. Sollten bis dahin Haushalte vergessen worden sein oder weitere Fragebögen benötigt werden, sind diese in der Geschäftsstelle der Oberbadischen, Am Alten Markt 2 in Lörrach, erhältlich. Wer keine Möglichkeit hat, in die Geschäftsstelle zu kommen, kann weitere Fragebögen unter Tel. 40 33 43 oder per E-Mail vertrieb@verlagshausjaumann.de anfordern. Einsendeschluss ist der 25. September. Hier noch die Antwort auf eine immer wieder gestellte Frage: Wem ein Bogen nicht genügt, weil die ganze Familie am Orts-Check teilnehmen und damit die Gewinnchancen erhöhen möchte, kann ebenfalls weitere Exemplare anfordern. Die Bögen werden den Interessenten zugeschickt. Fragebögen per Post schicken oder abgeben Die Teilnehmer sollten darauf achten, dass bei unserer Verlosung das Datum des Poststempels für eingesandte Fragebögen (spätestens 25. September) zählt. Möglich ist es auch, die Fragebögen in den Briefkasten unseres Verlagshauses, Am Alten Markt 2 in Lörrach, einzuwerfen oder in der Geschäftsstelle abzugeben. In diesem Fall wird kein Poststempel benötigt. Sofern die Abgabefrist eingehalten wird, nimmt der jeweilige Fragebogen sowohl an der Auswertung als auch an der Verlosung teil. Das Ausfüllen unserer Fragebögen ist ganz einfach und dauert nur wenige Minuten. Dabei besteht die Möglichkeit, Schulnoten zu vergeben und eigene schriftliche Anmerkungen vorzunehmen. Anmerkungen sind ausdrücklich erwünscht. Anschließend kann der ausgefüllte Fragebogen und der abgetrennte Teilnahmeschein mit der Adresse im beiliegenden Kuvert an uns zurückgeschickt werden (siehe nebenstehende Anleitung). Die Anonymität derTeilnehmer ist gewährleistet Die Orts-Check-Antworten werden getrennt vom Teilnahmeschein für die Verlosung ausgewertet und bearbeitet. So bleibt die Anonymität gewährleistet. Unter allen Einsendungen verlosen wir an sechs Tagen jeweils 50 Euro. Das heißt: Schnelligkeit lohnt sich. Je früher die Antworten eingehen, desto höher ist die Gewinnchance. Diese erhöht sich weiter, wenn mehrere Mitglieder eines Haushalts am Orts-Check teilnehmen. Veröffentlichungder Ergebnisse Die Ergebnisse werden nach der statistischen Auswertung in der Zeit vom 10. bis 15. Oktober in unserer Zeitung veröffentlicht. Dann erfahren die Bürger, aber auch die Stadtverwaltung und die Stadträte, wie die Bürger ihre Stadt bewerten. Dort steht schwarz auf weiß, was gefällt, und was zur Steigerung der Attraktivität Lörrachs noch getan werden könnte.