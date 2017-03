Lörrach Was kann sich die Stadt leisten?

Lörrach. Die Städtische Musikschule und die Hebelschule passen bekanntlich kaum noch unter ein Dach. Darum soll die Musikschule in die Villa Lioba und das Haus Bonifatius an der Luisenstraße umziehen, der Kindergarten aber weiterhin im Bonifatiushaus bleiben. Doch welche Projekte kann sich die Stadt angesichts der Haushaltssituation derzeit leisten, selbst wenn sie eigentlich notwendig sind? Diese Frage kochte am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) hoch, als es um die Umbaupläne für die Nutzung durch die Musikschule ging. Denn diese schlagen trotz bereits reduzierter Planung statt mit 4,9 noch immer mit 2,42 Millionen Euro zu Buche.

Bürgermeister Michael Wilke erinnerte daran, dass der Gemeinderat bei den Haushaltsberatungen einer Summe von 1,2 Millionen Euro „für das Nötigste“ zugestimmt habe, nun werden für den ersten der beiden Bauabschnitte 1,36 Millionen Euro veranschlagt. Das Gebäude bleibe dennoch „ein Provisorium“, betonte Wilke.

Denn es ist jetzt vorgesehen, dass in der Villa aus Kostengründen nur die beiden Hauptgeschosse umgebaut, wichtige Brandschutzauflagen erfüllt und zusätzliche Rettungswege angelegt werden. „Das müssen wir machen, wenn wir Schüler in das Haus lassen wollen“, betonte Hellen Dotterweich, die die Planung für den Fachbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement vorstellte.

Hubert Bernnat (SPD) stellte dennoch die Frage nach der Finanzierbarkeit: „Wir haben bei den Haushaltsberatungen gesagt, wir können uns die Halle und die Musikschule nicht leisten, jetzt machen wir doch beides.“ Zumal im Schulbereich noch „andere teure Projekte“ anstünden, bei den in den nächsten Jahren Millionen investiert werden müssten. „Das ist ein ganz tolles Projekt, aber selbst unter dem Notwendigsten müssen wir noch schauen, was wir bezahlen können.“

Ulrike Krämer (CDU) sah das ähnlich. „Wir als Gemeinderat brauchen eine Liste der anstehenden Projekte zur Orientierung.“ Denn angesichts der Vielzahl der Projekte werde man aus Kostengründen Prioritäten setzen müssen.

„Die Hebelschule platzt aus allen Nähten – das ist kein Zustand für beide Seiten“, befand hingegen Gerd Wernthaler (Grüne).

„Die Musikschule verzichtet auf etliche Proberäume“, ergänzte Annette Buchauer, Fachbereichsleiterin Grundstücks- und Gebäudemanagement. Zumal der zweite Bauabschnitt unabhängig sei und nicht direkt im Anschluss erfolgen müsse.