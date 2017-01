Lörrach. Der Direktor des Amtsgerichts Lörrach, Wolfram Lorenz, wird Präsident des Landgerichts Waldshut. Seit einigen Tagen ist die Direktorenstelle am Amtsgericht öffentlich ausgeschrieben. Lorenz verkündete seinen Wechsel an den Hochrhein gestern während des Neujahrsempfangs des Amtsgerichts. „Der Abschied fällt mir recht schwer. Ich habe mich in Lörrach wohlgefühlt“, sagte Lorenz in seiner Neujahrsansprache.

Seit gut acht Jahren war er am hiesigen Amtsgericht Direktor. Zunächst mehr im Zivilrecht tätig, hat er die letzten Jahre vornehmlich als Betreuungsrichter gearbeitet. Er habe sich vor geraumer Zeit um die Stelle als Präsident beim Landgericht Waldshut beworben. Es wäre schön, noch einmal etwas Neues anzufangen, meinte Wolfram Lorenz im Gespräch.

In seinen Worten begrüßte Lorenz besonders den erst im Oktober nach Lörrach gekommenen Leiter der Lörracher Zweigstelle der Staatsanwaltschaft Freiburg, Oberstaatsanwalt Franz-Josef Heering. Dieser war zuvor an der Staatsanwaltschaft in Mosbach beschäftigt.

Um die Sicherheit der Beschäftigten des Amtsgerichts zu verbessern, waren im vergangenen Jahr mehrere bauliche Maßnahmen umgesetzt worden. So ist der Zugang zu den Bürobereichen in den Gebäuden des Amtsgerichts und der Staatsanwaltschaft nur noch nach vorheriger Anmeldung möglich. Lorenz begrüßte diese Maßnahmen als wichtig und zeitgemäß. Man dürfe den Terror, der jetzt auch in Deutschland angekommen sei, nicht überbewerten. Aber man solle sich vorbereiten und dagegen wappnen. Ruhe bewahren und den Dingen gelassen ins Auge schauen, sei in unserer Zeit angesagt.

Abschließend dankte der scheidende Direktor allen Mitarbeitern des Amtsgerichts. Aber auch der Staatsanwaltschaft, der Polizei, der Bewährungshilfe, den Justizbeamten, den Schöffen und den vielen haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitern im Justizwesen.